Ell@s podrán ir a la premiere y a la alfombra roja de '¿Qué culpa tiene el niño’

El viernes 13 de mayo se estrena a nivel nacional '¿Qué culpa tiene el niño', el último trabajo del director Gustavo Loza. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere y la alfombra roja de la película, con la presencia del elenco, el lunes 9 a las 7:00 pm en el Teatro Metropolitan (Avenida Independencia No. 90, Cuauhtémoc, Colonia Centro, 06050 Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿Qué actriz de '¿Qué culpa tiene el niño?' hace su debut como productora en esta cinta? Muchos supieron la respuesta, Karla Souza, pero sólo los diez primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Alma Berenice Fernández García

Berenice Jiménez

Blanca López

Blanca Lucía Flores Hernández

José Cuauhtémoc Sánchez Sumano

Juana Guzmán Romero

Mara Colín Gómez

Miguel Moreno

Rita Monroy

Verónica Gutiérrez Cruz





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.

Nota: Si tu nombre aparece en nuestra lista, deberás recoger tus invitaciones con la copia de una credencial vigente en la mensajería de TV Azteca (Periférico Sur #4121 Col. Fuentes del Pedregal, CP. 14141 Deleg. Tlalpan, Ciudad de México). Podrás venir por ellas hasta las 7:00 pm de lunes 9 de mayo.