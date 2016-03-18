Ell@s se llevaron las playeras oficiales de ‘Londres bajo fuego’

Con motivo del estreno a nivel nacional de 'Londres bajo fuego', el pasado viernes 11 de marzo, en Azteca 7 planteamos una dinámica para regalar la playera oficial de la película a las primeras personas en contestar correctamente las siguientes 2 preguntas.

P1 ¿Qué actriz de 'Londres bajo fuego' fue nominada el Emmy por su trabajo en la serie de televisión 'American Horror Story'?

R1 Angela Basset



P2 ¿Qué presidente real visitó el set de 'Londres bajo fuego'?

R2 Rosen Plevneliev, presidente de Bulgaria

Muchos supieron las respuestas, pero sólo los 5 primeros en enviarlas se llevaron el promocional del filme. Sus nombres son los siguientes:

Aldo Antonio Rodríguez Mata

Isabel Sánchez Granados

Jessica Molina

José Luis López Aguilar

Patricia Castillo

Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.

Nota: Si tu nombre aparece en nuestra lista, deberás recoger tu regalo en la mensajería de Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, Tlalpan, 14141, Ciudad de México). Tendrás hasta el lunes 18 de abril para venir por él, en horario de 9:00 am a 7:00 pm. En caso de no poder recogerlo personalmente, podrás autorizar a alguien para que lo haga en tu lugar.