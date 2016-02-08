Ell@s se llevaron los packs de promocionales de ‘El niño’

Con motivo del estreno a nivel nacional de 'El niño', el pasado viernes 29 de enero, en Azteca 7 planteamos una dinámica para regalar un kit diario con la sudadera, la cobija y el muñeco de la película a la primera persona en responder correctamente a una de las tres preguntas que hicimos desde el miércoles 3 al viernes 5 de febrero.

Las preguntas para que pudieras llevártelo fueron las siguientes:

Miércoles:

P1 ¿Cuál fue el título inicial de 'El ñiño'?

R1 'The inhabitant'



Jueves:

P2 ¿Qué famoso castillo canadiense sirvió de locación para la película 'El niño'?

R2 El Castillo Craigdarroch



Viernes

P3 ¿Qué actor de 'El niño' aparecerá en el primer filme dirigido por Ewan McGregor?

R3 Rupert Evans



Las tres primeras personas que contestaron correctamente fueron:

Dayana Mariel Rojas Pozos

Javier Cerón Pérez

Daniel Jaret Uriarte Valencia

Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.

Nota: Si tu nombre aparece en nuestra lista, deberás recoger tu regalo en la mensajería de Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, Tlalpan, 14141, Ciudad de México). Tendrás hasta el martes 8 de marzo para venir por él, en horario de 9:00 am a 7:00 pm. En caso de no poder recogerlo personalmente, podrás autorizar a alguien para que lo haga en tu lugar.