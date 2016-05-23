Ell@s son los afortunados que asistirán a la premier de ‘Lo mejor de mi vida’
La premier se llevará a cabo este jueves 26 de Mayo a las 20:00 hrs
El viernes 27 de mayo se estrena a nivel nacional 'Lo mejor de mi vida', el último trabajo del director Gabriele Muccino. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos dos preguntas para regalar pases dobles para la premiere de la película, el jueves 26 a las 8:00 pm en Cinemex WTC (Av. Montecito No. 38 Col. Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México). Muchos supieron las respuestas, pero sólo los 15 primeros en enviarlas podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
- Verónica Garza
- José Iván Baltazar Moreno
- Alicia Saturnino
- Fabiola Gallegos
- Jaime López Maciel
- Antonio Ochoa Zeñil
- Ana Leticia Hernández García
- Raúl Hernández Jimenez
- Ismael Ramírez Sánchez
- Paulina Ortiz Chávez
- Fernanda Adriana Valencia Islas
- Karen Huerta
- Karen Velazco
- Maura Robledo Cayetano
- Enrique Gutierrez Martínez
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.