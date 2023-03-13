“Pinocho” y Guillermo del Toro ganan el Oscar 2023 a Mejor Película Animada.

¡Es oficial! Guillermo del Toro ha ganado su tercer premio Oscar, esta vez en la categoría a Mejor Película Animada con su última obra maestra, "Pinocho". Cabe recordar que en 2018 ganó dos estatuillas por su película "La forma del agua" en las categorías de Mejor Director y Mejor Película.

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El aclamado cineasta mexicano ha sido reconocido por su trabajo en esta emotiva y fascinante adaptación del clásico cuento de Carlo Collodi. "Pinocho" ha cautivado al público y a la crítica por igual, gracias a su excepcional animación stop-motion y su emocionante historia.

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El premio de Mejor Película Animada es uno de los más prestigiosos en la industria del cine y Guillermo del Toro lo ha ganado con todo merecimiento. En su discurso de aceptación, el director expresó su profundo agradecimiento a su equipo de producción, a los actores y a todos aquellos que hicieron posible este proyecto.

"Pinocho" es una obra que llega al corazón y que se quedará en la memoria de todos los que la vean. Este premio es el reconocimiento merecido a la dedicación y talento de Guillermo del Toro y su equipo, y sin duda será un impulso para la animación stop-motion y el cine en general. ¡Felicidades, Guillermo del Toro y a todo el equipo de "Pinocho"!

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