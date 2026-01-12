Estas son las 7 cartas de Pokémon TCG más caras de 2025 (y por qué valen una fortuna)

El 2025 fue un año histórico para el Pokémon Trading Card Game. Si eres fan, seguro lo sabes: fue el regreso de las Mega Evoluciones, las codiciadas Black & White Rares y las Special Illustration Rares al TCG. Todo esto hizo que el valor de las cartas individuales se disparara como nunca. La escasez de sobres y el impresionante nivel artístico de las expansiones provocaron que algunas cartas alcanzaran precios dignos de una subasta de arte.

¿Por qué subieron tanto de precio las cartas en 2025?

Pokémon le dedicó mucho tiempo y esfuerzo al universo del TCG. Parte de su estrategia este año fue producir tirajes limitados, arte experimental y cartas con impacto real en el competitivo. Así fue como descubrieron el santo grial: ya no basta con que una carta sea jugable; hoy debe ser visualmente memorable. En 2025, varias piezas lograron ambas cosas, por lo que se convirtieron en objetos extremadamente codiciados.

Las cartas más caras de Pokémon TCG de 2025

7. Mega Charizard X ex – 130/094 (Phantasmal Flames)

Precio: $339.23 dólares

La versión Mega Hyper Rare dorada transformó a Charizard en un símbolo casi mitológico. Una carta con un diseño impresionante: minimalista, elegante y muy poderosa en juego gracias a Inferno X, fue en definitiva una de las cartas más temidas y deseadas del 2025.

6. Reshiram ex – 173/086 (White Flare)

Precio: $340.09 dólares

Otra carta con un diseño muy particular. Su tratamiento Black & White Rare lo hace parecer una escultura de mármol. En competitivo, castiga a rivales agresivos, lo que la volvió una carta tan estratégica como estética.

Niiiiieeeeemaaaalllls das Reshiram ex aus meinem 2. Booster Weiße Flammen wtfffff pic.twitter.com/aZ6UrOUCfv — Marvin WerderGeil (@Marvin_F1998) August 17, 2025

5. Zekrom ex – 172/086 (Black Bolt)

Precio: $371.00 dólares

El complemento perfecto de Reshiram y otra carta con un estilo bonito con pocos colores. Su diseño monocromático enfatiza fuerza y peso visual, mientras que su daño escalable lo convirtió en un gran cerrador de partidas.

Zekrom full art from Black Bolt is still my FAVORITE modern Pokémon card. It looks so damn good pic.twitter.com/QYW0q2Jq2d — FlyingDBZ (@FlyingDBZ) January 12, 2026

4. Victini – 171/086 y 172/086 (Black Bolt / White Flare)

Precio: $405.75 dólares

Sí, otra carta monocromática. Ambas versiones Black & White Rare elevaron el interés de los coleccionistas. No domina el meta, pero su iconografía y rareza dispararon su valor.

3. Team Rocket’s Mewtwo ex – 231/182 (Destined Rivals)

Precio: $414.16 dólares

Pocas cartas del 2025 lograron crear una narrativa tan pura y compleja como esta carta. Giovanni y Mewtwo juntos en una ilustración que recuerda al cine clásico de Pokémon. Exigente en juego, devastador si se usa bien.

Who else spent over $850 buying Team Rocket's Mewtwo ex from Destined Rivals 2 weeks ago? This card will be less than $300 by next week. You could've used that same amount of money to buy 3 Destined Rivals Booster Boxes, or the top 4 Chases of the set. Hopefully Destined Rivals… pic.twitter.com/ieJ8WkMlwb — Danny (@DannypTCG) May 31, 2025

2. Mega Charizard X ex – 125/094 (Phantasmal Flames)

Precio: $490.33 dólares

Una de las joyas de la corona, o más bien de la expansión. Su arte muestra toda la línea evolutiva bajo llamas azules. Para muchos, el Charizard definitivo de 2025.

Anyone in the market for a Portuguese mega charizard x ex?



$465 obo pic.twitter.com/OnFehdJIfk — HotBeef207🔥🥩 (@HotBeef207) January 7, 2026

1. Umbreon ex – 161/131 (Prismatic Evolutions)

Precio: $948.40 dólares

Finalmente, llegamos a la carta más cara del 2025 y, obviamente, se trata de una con un arte completamente surreal. Debido a la baja disponibilidad de esta hermosa pieza, llegó a rozar los 1,000 dólares.

IS THIS REAL LIFE??? Prismatic Evolutions ETB number two of two and we pulled this… Umbreon EX!!!! Am I dreaming?? pic.twitter.com/mUwZF0Lv6R — PokeBaby (@pokebadbaby) January 17, 2025

