Luto en el anime: Confirman la muerte de Satoshi Mori, el animador fundador de Gift-o’ Animation, quien trabajó en Full Metal Alchemist, One Punch Man o Cardfight Vanguard overDress

Recientemente se comunicó la muerte de una de las figuras más reconocidas del mundo del anime, pues Satoshi Mori, el director de anime, animador, fundador y expresidente del estudio Gift-o’ Animation habría fallecido el pasado viernes 20 de febrero a los 41 años de edad.

En la última década, Satoshi se había convertido en una de las figuras más influyentes y reconocidas en Japón gracias a su aporte al anime, donde se han destacado su visión a la hora de animar y dirigir proyectos, sobre todo por su calidez y ayuda a la formación de nuevos talentos en Japón.

¿Cuáles fueron los trabajos más reconocidos de Satoshi Mori?

Además de haber fundado y dirigido el estudio Gift-o' Animation, Satoshi se destacó a través de los años debido a sus técnicas de animación y visión a la hora de interpretar varios proyectos.

Su obra se caracteriza por estar dividida entre la dirección de proyectos y la animación de estos, colaborando en una gran cantidad de obras que a día de hoy siguen cosechando fanáticos por todo el mundo.

Sus roles dentro de la animación destacan en la película de Full Metal Alchemist: The Sacred Star of Milos, en la primera temporada de One Punch Man; coordinar el departamento de animación de Fate/Zero o en el videojuego “Eureka Seven: New Vision”.

Unos de sus trabajos más reconocidos a nivel mundial fue al participar como director de episodios y animación del anime Made in Abyss y The Rising of the Shield Hero.

La dirección principales que se le reconocen a Satoshi Mori fueron en Cardfight Vanguard overDress, la cuál a casi 5 años de su estreno sigue siendo bastante comentada por su estilo de animación.

¿De qué murió Satoshi Mori?

Aún no se han revelado las causas de muerte del animador, aunque esta triste noticia se dio a conocer gracias a su familia, quienes compartieron que murió debido a una enfermedad.

“A todos aquellos que han apoyado a Mori en su vida diaria, nosotros, su familia, queremos informarles que Mori Ken llevaba un tiempo luchando contra una enfermedad, pero falleció en paz el 20 de febrero de 2026. Les agradecemos sinceramente su cálido apoyo durante su vida y a todos los que lo acompañaron”.