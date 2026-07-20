K-Pop Demon Hunters llega a famosa marca de tenis para skaters: precio en México y cómo conseguirlos

La famosa marca de tenis Vans presentó una nueva colección de tenis inspirada por K-Pop Demon Hunters, llevando a este fenómeno internacional al universo de la moda de sneakers, propuesta pensada para los seguidores del K-pop, la animación y quienes buscan piezas de edición especial para complementar su colección.

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¿Qué se sabe sobre la colaboración entre Vans y K-Pop Demon Hunters?

Para los fans de la moda, de la cultura pop y de K-Pop Demon Hunters, la llegada de una nueva apuesta entre moda y los tenis está dando mucho de qué hablar, después de que de manera oficial se diera a conocer la colaboración entre Vans, firma de tenis para skaters, y K-Pop Demon Hunters. La cual mezcla la moda de tenis con el fenómeno global del K-pop.

Esta colaboración llega con el modelo conocido como Old Skool, una de las siluetas más reconocidas de la marca, lo que se traduce como una estrategia pensada para ser una pieza de conexión y de colección para las nuevas generaciones.

¿Cuánto cuestan y cómo conseguir los nuevos tenis de K-Pop Demon?

De acuerdo con lo proporcionado por la página oficial de la famosa marca de tenis, la colección de Old Skool x KPop Demon Hunters llega con 3 tamaños, los cuales van en un rango de costo de entre los 1,500 pesos mexicanos a los 1,999 pesos mexicanos.

El impacto de K-Pop Demon en la cultura pop

Indudablemente, las guerreras K-pop K-Pop Demon Hunters se posicionó como un hito histórico de la cultura pop al fusionar el fenómeno musical surcoreano con la animación occidental, marcando un precedente como una de las películas más vistas de la historia del streaming, logrando impactar en las listas globales de éxitos con un grupo ficticio de K-pop, reportando ganancias superiores a los 3.2 millones de dólares en ingresos directos por streaming.