Todo está listo para el brutal regreso de Cyberpunk: Edgerunners; esto revela el primer tráiler de la temporada 2

Después de meses de rumores y pequeños vistazos, finalmente, Studio Trigger y CD Projekt Red presentaron el primer tráiler oficial de Cyberpunk: Edgerunners Temporada 2. De inmediato se deja en claro que Night City está de regreso con una trama mucho más violenta, emotiva y brutal. Aunque el adelanto es corto, deja en claro que hay nuevos protagonistas, escenas de acción frenéticas y, sobre todo, deja claro que la historia de David Martínez quedó atrás para dar paso a un nuevo grupo de mercenarios que intentará sobrevivir en una de las ciudades más peligrosas del anime.

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¿Qué muestra el primer tráiler de Cyberpunk: Edgerunners temporada 2?

Su primer avance deja claro que el estudio no busca repetir la fórmula de su temporada pasada, sino más bien que su objetivo es expandir el universo de Night City con una historia completamente nueva. Las imágenes muestran muchas persecuciones, implantes cibernéticos más extremos, intensos combates y una ciudad consumida por la violencia. Todo esto con la animación y estilo que cautivó a los fans con la primera temporada.

No solo las tomas que muestra el tráiler dejan en claro que todo será mucho más brutal que en la primera temporada. El mismo equipo admitió que la nueva entrega alcanzaría otro nivel de crudeza que pondría a prueba a los espectadores, y por lo que vemos en el tráiler, no mintieron.

¿Quiénes son los nuevos protagonistas?

Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que en esta nueva temporada se nos presenta un nuevo grupo de personajes. Entre todos ellos, el que más destaca es D., un netrunner perteneciente a la Nación de la Serpiente que busca vengar la destrucción de su clan. Además, conocemos un poco de otros personajes como Roman Carax, Weak Kingsley y Talia Yang.

¿Qué pasó con David Martínez?

La historia de David Martínez ya terminó. Aunque el personaje fue la fascinación de millones de espectadores, es el turno de conocer otra de las historias de Night City.