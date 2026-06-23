Cyberpunk: Edgerunners temporada 2 revela el primer vistazo a un misterioso personaje

Finalmente, hay noticias para los fans de Cyberpunk: Edgerunners y su segunda temporada. Resulta que durante el Festival Internacional de Animación de Annecy 2026, Studio Trigger y CD Projekt Red revelaron un primer vistazo a un personaje completamente nuevo, el cual parece tendrá algún tipo de protagonismo durante esta nueva temporada. Aunque la imagen ya enciende las redes sociales, ninguno de los responsables del proyecto ha salido a dar detalles sobre su identidad, habilidades o importancia dentro de la historia, por lo que ahora solo podemos esperar.

También te puede interesar: ¡Es oficial! Naruto tendrá su propio juego de cartas coleccionables y aquí te contamos todo lo que se sabe de este nuevo TCG

¿Qué se mostró en Annecy 2026?

La revelación aparentemente se hizo con una imagen que se colocó dentro del festival, el cual se difundió en redes sociales. Este personaje resultó ser algo inédito, pues no formó parte de la primera temporada. A pesar de que este detalle fue revelado dentro del festival, los estudios involucrados decidieron guardar la información al respecto.

New look at ‘CYBERPUNK: EDGERUNNERS’ Season 2 has been unveiled at Annecy Animation Festival. pic.twitter.com/wihgijtT0V — Nexus Point News (@NexusPointNews) June 23, 2026

¿Quién podría ser este nuevo personaje?

La verdad es que nadie lo sabe con certeza por el momento. La imagen ha provocado especulaciones sobre si se trata de un nuevo mercenario, un integrante de alguna corporación de Night City o incluso un personaje relacionado con eventos de Cyberpunk 2077. Algunos incluso creen que podría tratarse de un nuevo protagonista para la historia, ya que en la primera cerró de forma definitiva el arco de David Martínez.

La temporada 2 promete ser más oscura

Aunque han mantenido todos los secretos bajo llave, Bartosz Sztybor, guionista de la serie, aseguró en una entrevista que la nueva temporada será más emocional, más violenta y mucho más dura que la anterior. “Si lloraste con la primera temporada, prepárate para llorar aún más”, comentó.

¿Cuándo veremos más información?

Todo apunta a que el gran anuncio podría hacerse durante el Anime Expo 2026 en Los Ángeles. Algo es seguro: por el momento solo podemos esperar; sin embargo, la revelación de esta imagen nos da esperanzas de que muy pronto puedan liberar más imágenes o incluso un tráiler.