Top 5 de los mejores padres del anime para celebrar este Día del Padre 2026

Este próximo 21 de junio México festejará el Día del Padre, y esa es la oportunidad perfecta para recordar algunos de los personajes más queridos del anime por su papel dentro de los núcleos familiares. Por ello, ahora te contamos sobre 5 figuras paternas para celebrar este Día del Padre del 2026.

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5 figuras paternas representativas del anime que debes conocer para celebrar este Día del Padre.

A lo largo de los años dentro de la industria del anime, hemos conocido a muchas figuras paternas que han sobresalido por su guía, carisma, valor e historia, y estos son 5 de los más queridos de todos los tiempos.

Piccolo de Dragon Ball Z

Este personaje es reconocido ampliamente por los fans como una de las mejores figuras paternas al cuidar de Gohan, a quien protege a pesar de su propia vida, y se mantuvo siempre apoyando a su familia.

Minato Namikaze de Naruto

Debido al sacrificio del Cuarto Hokage y de su esposa, Naruto se quedó solo y fue Minato quien, a pesar de haber perdido a sus padres durante la batalla que dio vida a la leyenda de Naruto.

Maes Hughes de Fullmetal Alchemist

Para muchos fans del anime, es Maes Hughes la definición de un padre devoto, siempre orgulloso de su hija y de su esposa, además de que nunca perdía la oportunidad de hablar de ellas y, tras su trágico desenlace, marcó una huella dentro de todos los seguidores del anime.

Fujitaka Kinomoto de Sakura Cardcaptor

Figura paterna que crió solo a Sakura y a Touya tras el fallecimiento de su esposa, Fujitaka, se convirtió en un modelo de paciencia, amabilidad y dedicación. Quien además ha roto estereotipos al no solo tener palabras de apoyo a su hija, sino también encargarse de todas las labores del hogar.

Byakuya Ishigami de Dr. Stone

El padre adoptivo de Senku se presenta como el sacrificio máximo, quien ha tenido como única meta apoyar el suelo científico de su hijo, trabajando incansablemente, incluso vendiendo sus pertenencias y, sobre todo, dejando un legado de esperanza para la humanidad, quien mantuvo vivo el espíritu de Senku por miles de años.