TOP 10 mangas más vendidos de 2026 hasta ahora y el primero no es One Piece

La primera mitad del año ya está marcando las tendencias de consumo de entretenimiento y, para los fans, ya comienza a quedar claro cuáles son los títulos de manga que han dominado la derrama económica y el gusto de los consumidores; por ello, ahora te contamos cuáles son 10 de los títulos más vendidos en lo que va del año 2026.

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A pesar de que aún falta la mitad del año para conocer el veredicto final sobre el gusto en el consumo del manga, es ahora que podemos conocer cómo van las tendencias, pues existen 10 mangas que ya comenzaron a encabezar la lista de ventas y popularidad de acuerdo con el último reporte de Oricon.

Los 10 mangas más vendidos hasta mayo del 2026

The Apothecary Diaries: Esta historia sigue a Momamo, una joven boticaria secuestrada, quien usa su amplio conocimiento sobre venenos y medicina para resolver crímenes y secretos en el reino.

Número de ventas: 859,898 copias.

Sakamoto Days: El manga sigue la historia de Tarō Sakamoto, un sicario legendario y temido que, tras enamorarse, deja atrás la vida criminal para formar una familia, a pesar de que su vida pasada no lo deja descansar.

Número de ventas: 876,937 copias

The Fragrant Flower Blooms With Dignity: Enfocado en el romance y la comedia, la historia sigue a Rintaro Tsumugi y Kaoruko Waguri, presentándonos su creciente romance.

Número de ventas: 908,667 copias

Spy x Family: La historia sigue la vida de un espía que se ve obligado a formar una familia falsa para llevar a cabo una misión de alto secreto; no obstante, la agonía se apodera de la familia con una asesina oculta y poderes telepáticos.

Número de ventas: 913,662 copias

Jujutsu Kaisen Módulo: Este spin-off, transcurre en el año 2086, aproximadamente 68 años después de los eventos de la obra original, en donde se sigue la historia de Yuka y Tsurugi Okkotsu, quienes deben defender a Japón ante la llegada de una nave con miles de alienígenas llamados simurianos.

Número de ventas: 1,137,742 copias

Chainsaw Man: Denji es un joven pobre que se convierte en un híbrido humano-demonio para lograr sobrevivir de las deudas de su padre, uniéndose a los cazadores de demonios de Seguridad Pública.

Número de ventas: 1,147,619 copias

Blue Lock: De género deportivo, el manga se centra en la historia de Yoichi Isagi, un joven delantero que, tras perderse una oportunidad crucial para su equipo, es invitado a un programa de entrenamiento radical.

Número de ventas: 1,266,011 copias

Jujutsu Kaisen: La historia se centra en Yuji Itadori, un estudiante con fuerza sobrehumana que, tras ingerir un dedo maldito para salvar a sus amigos, se convierte en el recipiente del rey de las maldiciones, con el que tendrá que contar para recuperar los dedos restantes antes de ser ejecutado.

Número de ventas: 1,433,563 copias

One Piece: Este manga narra la historia de Monkey D. Luffy y su tripulación en la busqueda de convertirse en El Rey de los Piratas al encontrar el mítico tesoro "One Piece".

Número de ventas: 1,598,476 copias

Frieren: Beyond Journey's End: Este manga de fantasía comienza tras la derrota del Rey Demonio y sigue la historia de Frieren, una maga elfa casi inmortal, mientras viaja a lo largo de los años enfrentando el duelo y el tiempo.

Número de ventas: 1,618,588 copias

No cabe duda de que cualquiera de estas historias se ha posicionado como una gran opción, no solo para adentrarse dentro del universo del anime, sino también para conocer el creciente impacto de una de las industrias de entretenimiento con más crecimiento en el mundo.