Kingdom: el anime más visto en Japón y su impresionante ascenso histórico

Japón, el país donde nació el anime y donde se volvió una parte fundamental de la cultura, cuna de gigantes como One Piece o Attack on Titan. Siendo el país del anime, seguro te has preguntado cuál es la serie más vista por allá y te sorprenderá saber que no es ninguna de las que mencionamos hace un momento. Ese puesto lo tiene asegurado Kingdom, una serie que ha desafiado todas las expectativas y ahora se consolida como uno de los títulos más exitosos en la historia del manga y el anime.

¿De qué trata Kingdom, el anime más visto en Japón?

Kingdom es un anime histórico basado en el manga de Yasuhisa Hara, que comenzó su publicación en el año 2006 en la revista Weekly Young Jump de Shueisha. La historia se ambienta en el Período de los Reinos Combatientes en la antigua China, una era de la historia asiática brutalmente bélica.

La trama sigue a Shin, un joven huérfano de guerra con un sueño bastante grande y difícil de cumplir: convertirse en el mejor general bajo los cielos. La historia lleva al espectador a presencia batallas épicas, alianzas políticas, traiciones, y una interesante evolución tanto personal como militar en una época donde la vida se medía en talento estratégico y conquistas.

Esta aventura bélica tiene otro protagonista, Ei Sei, el joven rey del estado de Qin, cuya ambición es unificar China bajo un solo mando. La relación entre Shin y Ei Sei se convierte en el eje central del anime.

¿Por qué es tan popular?

Al ser una manga histórica, Kingdom no tuvo un arranque fácil, incluso en un principio muchos lectores lo abandonaron tras sus primeros capítulos. Sorprendentemente, eso no detuvo a Yasuhisa Hara y logró con el tiempo cautivar a los lectores con su narrativa, terminado por consolidarlo como uno de los mejores mangas históricos jamás escritos. Este éxito se ha extendido a su adaptación animada, cuya quinta temporada ya está en camino y tiene a los fans muy emocionados.

Su popularidad fue tal que ya se convirtió en el anime más visto en Japón, superando a varios. Por si fuera poco, ha logrado sumar un hito editorial, pues Kingdom es el primer manga seinen de Shueisha que supera los 100 millones de copias en circulación.

El éxito de Kingdom no se limita al manga y anime. También ha inspirado tres películas live-action que han recibido buenas críticas, incluso de quienes no lo consumían con frecuencia. Su crecimiento constante y la enorme pasión de sus fans lo sitúan hoy en la cima del entretenimiento japonés. Lo más seguro es que con el tiempo, esta historia continúe rompiendo récords en el futuro.

Después de esto, ¿comenzarás a ver Kingdom?

También te puede interesar: ¡Un pequeño spoiler! Todo lo que está pasando en el manga de One Piece