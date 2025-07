Actriz de Boys Over Flowers comparte que está embarazada y se envuelve en una polémica, ¿por qué?

La actriz surcoreana Lee Si-young está en el centro de una inesperada polémica tras compartir una noticia que, en otras circunstancias, habría sido motivo de celebración: está embarazada por segunda vez. Sin embargo, su anuncio sorprendió no solo por el momento en que llega, sino por las implicaciones detrás de él. En cuestión de horas, su nombre se volvió tendencia y desató un intenso debate que va mucho más allá del ámbito personal.

¿Qué pasó con el embarazo de Lee Si-young y por qué la están funando?

Hace muy poco tiempo, específicamente el 8 de julio de 2025, Lee Si-young anunció en Instagram que está embarazada por segunda vez, gracias a un embrión congelado tras un tratamiento de fertilización in vitro realizado durante su matrimonio. Explicó que, al vencer el plazo de almacenamiento de cinco años del embrión, decidió implantarlo, pero esto sucedió después del divorcio y sin el consentimiento de su exesposo. Ella escribió: “Aunque la otra parte no estuvo de acuerdo, decidí proceder y asumiré el peso completo de esa decisión. No podía descartar un embrión que estaba a punto de expirar.”

Este anuncio generó una fuerte reacción pública, sobre todo en redes sociales, pues mientras algunos aplaudieron su autonomía y valentía, otros cuestionaron la ética y legalidad de una implantación de ese tipo sin consentimiento del padre.

¿Quién es Lee Si‑young y en qué ha participado?

Lee Si‑young (nacida Lee Eun‑rae el 17 de abril de 1982) es una reconocida actriz surcoreana y exboxeadora amateur. Debutó en televisión en 2008 y ganó fama internacional gracias a su rol en Boys Over Flowers (2009). Desde entonces ha protagonizado dramas y películas como Sweet Home (2020–2024), la serie de acción-comedia Salon de Holmes y participó en reality shows como Zombieverse.

¿Quién es el exesposo de Lee Si‑young?

El exesposo de Lee es Cho Seong‑hyun, un empresario con quien se casó en 2017 y de quien se divorció en marzo del 2025. Tienen un hijo en común nacido en 2018. Tras anunciar el embarazo, Cho admitió que inicialmente no estuvo de acuerdo con la implantación, pero declaró que, “al existir ya una vida, cumpliré mi deber como padre” y que seguirá comunicándose con Lee para colaborar en el cuidado del bebé.