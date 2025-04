Las 20 frases más épicas de Vegeta que demuestran por qué es el príncipe de los saiyajin

¡Maldito, insecto! Uno de los personajes más citados en de Dragon Ball es sin lugar a dudas Vegeta. Desde que este llegó a la tierra como un villano a la Tierra hasta su redención como héroe y padre, el príncipe de los sayajin ha recorrido uno de los arcos más complejos y apasionantes del universo de Dragon Ball. Es por eso que este personaje nos ha dejado increíbles frases llenas de orgullo, ira, sabiduría y amor.

Reunimos para ti las 20 frases más épicas de Vegeta, aquellas que se han quedado en la memoria de todos los fans por generaciones.

Las 20 frases más épicas de Vegeta en Dragon Ball

“¡No necesito que un insecto como tú tenga piedad de mí!” - A Goku, durante su primera batalla. “El orgullo de un sayajin jamás será pisoteado.” “Prefiero morir siendo un guerrero a vivir como un cobarde” “Kakarotto, esta es tu pelea… y ahora también es la mía.” - Antes de sacrificarse contra Majin Buu. “¡Este es el poder de un Super Sayajin Blue más allá de sus límites!” “Nunca pelearé por algo tan patético como el amor… ¡Pero lucharé por los que amo!” “¡Te odio porque eres fuerte, sin esfuerzo, Kakarotto!” “Incluso si me rompo el cuerpo, ¡no dejaré que me superes otra vez!” “Ser padre me ha hecho más fuerte de los que jamás imaginé” “El verdadero poder no proviene del odio… sino de la voluntad.” “¡Yo soy el príncipe de todos los saiyajin!” “No es por ustedes… es por mi orgullo” - Al ayudar a Goku y sus amigos. “Nunca me rendiré, aunque tenga que arrastrarme.” “Eres fuerte, Goku… pero yo seré el número uno.” “Incluso un dios puede ser derrotado por un guerrero con propósito.” “¡Trunks, cuida de tu madre!” - Una de las escenas más emotivas de la saga de Buu. “No necesito que me salven. Yo soy Vegeta.” “Entrené en el infierno solo para superarte.” “Ser un héroe no estaba en mis planes… pero aquí estoy.” “Ser un héroe no estaba en mis planes… pero aquí estoy.”

Estas frases no solo reflejan el carácter duro y arrogante de Vegeta, sino también muestran su transformación como personaje. Pasó de ser un asesino sin compasión a convertirse en un defensor de la Tierra, un esposo leal y un padre dedicado, sin nunca perder su orgullo saiyajin.

