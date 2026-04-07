Del anime al universo de LEGO: Esto es lo que se espera del especial de One Piece que abre el mundo de los spin-offs
No podemos esperar... Esto es lo que necesitas saber sobre el especial de One Piece y LEGO que llegará a streaming
Este martes se anunció una de las colaboraciones más esperadas dentro del universo de LEGO, pues nuestros personajes favoritos de One Piece se han unido a esta nueva aventura de sets armables y no podemos contener la emoción de una nueva adaptación que seguramente dará mucho de qué hablar.
A través de un corto especial, se confirmó que One Piece tendrá su spin-off en animación de LEGO, donde podremos ver nuevas aventuras al estilo de una de nuestras versiones favoritas, pues con el paso de los años este formato de bloques de armar ha sabido adaptar grandes historias haciéndolas aún más divertidas.
¿Qué se sabe sobre el especial de One Piece y LEGO?
Por ahora se ha revelado que este especial entre LEGO y One Piece partirá como un capítulo doble del live-action de esta historia que poco a poco ha dado mucho de qué hablar y que incluso ha renovado para una tercera temporada.
Este especial de dos partes se centrará en nuestro querido francotirador de los piratas de sombrero de paja Usopp, quien tendrá su pequeño arco como narrador y constructor sobre el momento en el que Chopper se une a la tripulación en la Isla de Drum.
Dentro de este, podremos ver algunos de los momentos más destacados de esta aventura (hasta ahora), pues se espera que demos un vistazo a lo que pasó entre East Blue hasta Grand Line pero de una manera completamente distinta.
¿Cuándo se estrena el especial de One Piece y LEGO?
Si bien, Crunchyroll anunció que durante los meses de julio y octubre habrá una pausa en el anime de One Piece, esta entrega se podrá disfrutar en una plataforma de streaming distinta el próximo 29 de septiembre, misma que podría dar paso a una nueva forma en la que disfrutamos las aventuras de esta embarcación pirata.
Aunque este es un especial limitado a dos capítulos, mismos que llevarán por nombre "Captain Ussop the Brave & the Straw Hats", este podrían ser el inicio de un nuevo formato spin-off para este personaje o incluso algunos otros o ¿Por qué no un videojuego?