Revelan el primer vistazo a la mamá de Vegeta en ‘Dragon Ball’ después de 38 años

Los fans de Dragon Ball no pueden creer lo que ven sus ojos. Resulta que finalmente, después de 38 años de misterio desde la aparición de Vegeta en ‘Dragon Ball’, Toyotaro finalmente mostró por primera vez a la mamá del Príncipe de los Saiyajin en una nueva ilustración publicada el 17 de agosto de 2026. La imagen está relacionada con el estreno del volumen 19 de Dragon Ball Super, donde se presenta a la familia de Vegeta y que permite distinguir la silueta de sus padres en el reflejo. Eso sí, pues aunque resulta emocionante, su rostro permanece oculto, pues Toyotaro revela que ni siquiera él sabe quién es su madre.

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¿Cómo aparece la mamá de Vegeta en ‘Dragon Ball’?

Aunque quisiéramos ya conocer por completo a la mamá de Vegeta, en esta ilustración solo se nos muestra una parte de ella en el reflejo de un charco. Ella aparece junto al Rey Vegeta sin dar muchos detalles. De esta manera, Toyotaro consiguió incluirla visualmente sin establecer características físicas, nombre o personalidad dentro de la historia.

|Akira Toriyama/Toyotaro

¿Por qué nunca habíamos visto a la madre de Vegeta?

Desde que Vegeta debutó en el manga original en 1988, su historia familiar quedó incompleta. De hecho, la franquicia decidió mostrar poco a poco a cada uno de sus miembros, como el Rey Vegeta y su hermano menor Tarble, pero jamás a su madre. Esta es la primera vez que vemos algo de ella después de años de ausencia y misterio.

¿Toyotaro sabe quién es la mamá de Vegeta?

Desafortunadamente, parece ser que este es uno de los secretos mejor guardados de Akira Toriyama, pues el propio Toyotaro explicó que él no conoce la identidad de la madre de Vegeta. Fue por eso que tuvo que pensar en una forma de incluirle sin revelar detalles de alguien que ni él sabe quién es. Dicho de otra forma, no hay nombre, ni rostro, ni información sobre su origen.