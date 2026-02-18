inklusion logo Sitio accesible
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

ÚLTIMO MOMENTO: Masaru Ikedala voz de Nekomamushi en One Piece muere a los 83 años de edad

El mundo del anime está de luto luego de darse a conocer que Masaru Ikeda quien fuera la voz de Nekomamushi en One Piece, muriera a los 83 años de edad

Masaru Ikeda muere a los 83 años de edad, mejor conocido por darle la voz a Nekomamushi en One Piece
Notas,
Planeta Anime

Escrito por: Abimelek Flores

Hoy martes 17 de febrero de 2026 murió Masaru Ikeda, uno de los pilares de doblaje japones quien es recordado por darle vida a muchos personajes, especialmente a Nekomamushi en One Piece. El actor falleció a los 83 años de edad.

EN UNOS MOMENTOS MÁS INFORMACIÓN...

Tags relacionados
Anime