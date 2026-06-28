Muere icónica voz de ‘La princesa Mononoke’ y ‘El increíble castillo vagabundo’, a los 91 años

El mundo del anime está de luto, pues el reconocido cantante, actor, compositor y actor de doblaje japonés falleció a los 91 años. Fue un artista icónico en Japón, pues era considerado un ícono de la diversidad sexual en Japón y dio vida a personajes icónicos como los de Studio Ghibli y Pokémon. Además, contaba con siete décadas de trayectoria en la música, el teatro, el cine y la televisión.

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¿Quién fue Akihiro Miwa?

Akihiro Miwa fue considerado uno de los artistas más versátiles e influyentes de Japón. Él debutó muy joven, pero para muchos, desde el inicio se convirtió en una figura reconocida por su talento como cantante y actor. Hizo de todo durante su larga carrera: participó en obras teatrales, programas de televisión, películas y producciones musicales, lo que lo convirtió en un referente de la cultura japonesa.

Algo muy especial de él era su estilo y su poderosa presencia, la cual se mantuvo vigente por más de 70 años.

Akihiro Miwa, voice actor for the Witch in 'HOWL'S MOVING CASTLE' and Moro in 'PRINCESS MONONOKE', has died at 91 of old age pic.twitter.com/GZVo5ySKaT — Anime Updates (@animeupdates) June 28, 2026

¿Qué voces interpretó Akihiro Miwa?

Miwa no fue un personaje tan activo en el mundo del doblaje y el anime. Sin embargo, algunos de los personajes que llegó a interpretar le valieron reconocimiento a nivel mundial. Prestó su inconfundible voz a Moro, la imponente diosa loba de La princesa Mononoke (1997), uno de los personajes más queridos de Studio Ghibli.

Años más tarde, volvió a colaborar con el estudio, pero esta vez para darle vida a la Bruja del Páramo en El increíble castillo vagabundo, una de las películas más exitosas del director japonés Hayao Miyazaki.

También participó en una de las cintas de la franquicia más famosa y grande del mundo, Pokémon. Fue la voz de Arceus en la cinta Pokémon: Arceus y la Joya de la Vida, algo que los fans admiraron y celebraron.