FATAL ACCIDENTE: Comentarista deportivo pierde el brazo tras choque automovilístico

Matt Miller es uno de los analistas deportivos más conocidos en Estados Unidos, pues forma parte de una de las cadenas de televisión más importantes de aquel país y se dedica a comentar y analizar partidos de fútbol americano. Desafortunadamente, acaba de confirmar que sufrió la amputación de su brazo izquierdo tras verse involucrado en un aparatoso accidente automovilístico ocurrido la semana pasada en Missouri, Estados Unidos.

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¿Cómo ocurrió el accidente de Matt Miller?

De acuerdo con los reportes emitidos por medios locales, el comentarista sufrió el accidente el pasado 17 de junio en el condado de Jasper, Missouri. Él iba conduciendo su camioneta cuando presuntamente se salió de la línea central de una carretera y terminó impactándose de frente contra un tráiler.

Last week, I was involved in a serious car accident in Missouri and was airlifted to Mercy Hospital. I’m deeply grateful for the exceptional care I have received, from the first responders to the doctors, nurses and medical staff. I’m incredibly fortunate to be writing this.… — Matt Miller (@nfldraftscout) June 23, 2026

Se reveló que el conductor del vehículo de carga resultó ileso. Lamentablemente, Miller sufrió heridas extremadamente graves que obligaron a los servicios de emergencia a trasladarlo en helicóptero a un hospital cercano.

¿Qué lesiones sufrió el comentarista deportivo?

El propio Matt Miller detalló en una publicación que hizo en redes sociales que había sufrido múltiples fracturas, se rompió varias costillas y sufrió otras lesiones de consideración. Sin embargo, la consecuencia más severa fue la amputación de su brazo izquierdo, la cual fue necesaria para salvarle la vida.

El emotivo mensaje que compartió tras el accidente

El conductor asegura que se siente bien, viviendo un día a la vez. Aprovecho para agradecer a los equipos médicos y de emergencia que participaron en su rescate. “Estoy profundamente agradecido por la atención excepcional que he recibido, desde los primeros respondedores hasta los médicos, enfermeras y personal hospitalario”, escribió. También agradeció las muestras de apoyo del público y de sus compañeros y colegas, los cuales estuvieron siempre ahí desde que se dio a conocer la noticia.

El comentarista también sabe que el proceso de recuperación será largo, pero asegura que se siente optimista respecto al futuro y está decidido a avanzar paso a paso para recuperarse por completo.