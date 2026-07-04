Muere Kang Hee-seon, actriz famosa por prestar su voz para la madre de Shin Chan en el anime japonés ‘Crayon Shin-chan’

Este 04 de julio de 2026 lamentablemente se dió a conocer el fallecimiento de la actriz de doblaje surcoreana Kang Hee-seon a los 66 años de edad. Fue conocida por dar vida durante 26 años a Bong Mi-sun, la madre del personaje Shin Chan en la versión coreana de Crayon Shin-chan. Este hecho sin duda ha causado gran conmoción en cada uno de los seguidores de su carrera ya que su voz fue conocida a nivel mundial. Su muerte ocurrió a las 2:10 horas de la madrugada y de acuerdo con los primeros reportes su funeral se está llevando a cabo en a sala funeraria número 31 del Hospital Seúl.

¿De qué murió Kang Hee-seon?

La actriz de doblaje Kang Hee-seon lamentablemente perdió la vida a causa de cáncer de colon con metástasis hepática, una enfermedad que le ocasionó uno de los mayores desgastes aunque a pesar de ello Kang se mostró resiliente y continúo trabajando aún padeciendo su diágnóstico ya que continuaba en proyectos a pesar de que a la par se encontraba recibiendo quimioterapias. De hecho, en 2024 compartió en una entrevista que había recibido 47 en total, inclusó contó que el algunas ocasiones tuvo que grabar sus líneas desde el hospital. La magnitud de sus proyectos nunca fue un impedimiento ya que aún enferma grabó una película de Shin Chan.

¿Quién era Kang Hee-seon?

Kang Hee-seon fue una de las actrices surcoreanas más reconocidas en el mundo del doblaje. Desde 1999, hasta el 2025 participó dándole su voz al personaje de la madre de Shin-chan en la versión coreana del anime 'Crayon Shin-chan'; es decir, trabajó en el proyecto por 26 años. Además de esto, debutó como como locutora de doblaje en TBC en 1979. Entre 2023 y 2026 fue vicepresidenta principal de la Asociación Coreana de Locutores de Doblaje. Por otro lado, en 2006 recibió el Premio a la Locución de los 18º Premios Productores de Radiodifusión de Corea, y en 2018 obtuvo el Reconocimiento del Primer Ministro de los 9º Premios de Cultura Popular y Artes de Corea. Por su parte, también destacó ser la voz principal de los anuncios de información en coreano del metro.

Su legado vivirá para siempre a través de los proyectos en los que participó, mismos en los que dejó toda su entrega, pasión y dedicación.