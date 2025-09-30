Anime de One Piece se toma un respiro, cuándo regresan los nuevos capítulos

One Piece es uno de los animes más queridos y reconocidos de nuestra era y por ello el momento en el que se encuentra la historia hace que un parón genere algo de estrés. Sin embargo, esto es algo que se acostumbra hacer y será bueno para recordar los mejores momentos en el presente arco. Por ello, se le informa al fiel fanático del anime, que los siguientes capítulos de estreno regresarán pasada la primera mitad de octubre.

Te puede interesar - ¿Cuándo es el día de One Piece?

Te puede interesar - La IA predijo el final de One Piece; ¿cómo será?

¿Por qué habrá una pausa en los estrenos de One Piece?

El arco que en estos momentos está en curso es el de Egghead y se avecina el momento más intenso, por ello se decidió tomar una pausa en los estrenos para hacer un repaso de lo que ha ocurrido en las distintas historias que se desarrollan en el presente. Y es que también ya se había anunciado que el 5 de octubre no habrá capítulo de estreno.

Por ello, tomando en cuenta que el 12 se transmitirá un capítulo especial de recopilación, los fanáticos de Luffy y sus Sombreros de Paja tendrán que esperar hasta el 19 de octubre para seguir con el presente arco. En ese sentido, algunos temen que al finalizar Egghead exista un tiempo de reposo de seis meses, como ocurrió la última ocasión.

¿Dónde se puede ver One Piece y sus capítulos de estreno?

Para el fanático mexicano de One Piece existen tres plataformas dónde disfrutar del anime.

Netflix - Aquí es posible ver la serie, sin embargo no estrena los capítulos nuevos de manera “inmediata”. Aunque no tardan mucho en agregarlos al catálogo.

Aquí es posible ver la serie, sin embargo no estrena los capítulos nuevos de manera “inmediata”. Aunque no tardan mucho en agregarlos al catálogo. Crunchyroll - Esta es la otra plataforma que permite ver los capítulos de One Piece, y esta sí los tiene semanalmente.

Esta es la otra plataforma que permite ver los capítulos de One Piece, y esta sí los tiene semanalmente. Anime Box - Mientras que la tercera oportunidad es la que brinda esta opción, que también recibe los capítulos como van saliendo en Japón.

¿Cuántos capítulos tiene One Piece?

Este es un anime emitido desde 1999 y en estos momentos suma más de 1100 capítulos. De hecho una de las preguntas más frecuentes a los creadores es cuándo le pondrán final a las historias de Luffy, sin embargo nunca dan algún aproximado. Por eso, queda disfrutar cada capítulo de este queridísimo producto audiovisual.