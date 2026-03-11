¡CONFIRMADO! Muere Pochita en el último tomo de Chainsaw Man y así se despidió de Denji

Las redes sociales y los foros explotaron con sentimientos de tristeza: uno de los personajes más emblemáticos del mundo del manga y del anime ha muerto y ha dejado un vacío en los corazones de todos y, sobre todo, en el de Denji. Así es, en el tomo 23, capítulo 231 del manga Chainsaw Man, vemos una escena que sin duda cautivó los corazones de todos y cada uno de los seguidores del manga de Tatsuki Fujimoto. Se trata de la emblemática muerte del demonio motosierra Pochita, un momento que ha dejado a los fans con el corazón roto.

¿Quién es Pochita del manga Chainsaw Man?

Hablar de una de las obras más importantes del mangaka Tatsuki Fujimoto es hablar también de uno de sus personajes más amados: el tierno pero muy poderoso demonio motosierra llamado Pochita. Este personaje de aspecto adorable es el fiel acompañante de Denji, un joven que ha vivido situaciones muy difíciles desde su infancia, siempre buscando la forma de sobrevivir.

Denji encuentra en Pochita no solo a un aliado, sino también a un amigo. Ambos hacen un pacto y el joven decide adoptarlo casi como si fuera su mascota. Juntos buscan la manera de sobrevivir en un mundo donde los marginados parecen no merecer respeto, enfrentando todo tipo de dificultades mientras intentan salir adelante.

Sin embargo, todo cambiará cuando Denji esté a punto de perder la vida y Pochita decida convertirse en su corazón, creando así un híbrido entre demonio y humano. Este momento desata una serie de situaciones que, si bien pueden ser el parteaguas para que ambos cumplan sus sueños, también traerán consigo un caos que cambiará muchas cosas dentro de la historia.

La triste despedida de Pochita y Denji

En el capítulo titulado Un mundo sin Chainsaw Man, tras perder la batalla, Pochita y Denji son devorados por demonios, lo que parece significar el final de su camino. Sin embargo, en medio de ese momento tan oscuro, Pochita le hace ver a Denji algo muy importante.

A pesar de haber tenido una familia, haber ido a la escuela y conocer a varias chicas, Denji nunca había sido completamente feliz. Incluso Pochita le recuerda que, en cierto modo, eran más felices cuando pasaban carencias y solo se concentraban en sobrevivir. Para él, Denji siempre ha sido alguien capaz de ver el cielo incluso cuando se encuentra en el mismísimo infierno.

Pochita sabe que su camino juntos está por terminar, pero también quiere que Denji siga soñando. Por eso toma una decisión muy dolorosa: sacrificarse para salvar a su amigo. De esta manera, decide entregarse por completo para que Denji tenga la oportunidad de seguir viviendo y quizá, algún día, encontrar una vida normal.