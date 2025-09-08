Advertencia de spoilers ¿Qué pasó en el capítulo 1142 del manga de One Piece?

One Pice continúa encendiendo las redes con cada una de sus entregas, y el capítulo 1142 no es la excepción. Bajo el título “Lo que temo” la trama de Elbaph llega a un punto crítico, donde se vivieron revelaciones, combates, apariciones místicas y una teoría que podría cambiar para siempre todo lo que los fans han especulado para el futuro de Monkey D. Luffy.

Advertencia: esta nota contiene spoilers del capítulo 1142 del manga de One Piece

La llegada de Jörmungandr y el inicio del caos en Elbaph, donde apareció Jörmungandr, la serpiente que en la tradición nórdica marca el inicio del Ragnarök, y aunque su aparición fue breve, bastó para sumir a Elbaph en el caos total pues llevó al director de la escuela, Kiba, junto al gigante Saul, a enfrentar a bestia para proteger a los niños, aunque el peligro apenas comenzaba.

El capitulo 1142 del manga de One Piece o ワンピース a sido espectacular, visualmente increible, y lo mejor del capitulo a sido el propio Loki. 👏👏👍👍❤️🩷❤️🩷😍🥰😍🥰😁😁#ワンピース #ONEPIECE1142 #onepiece1142 #ワンピース1142 #manga #OnePiece pic.twitter.com/f11p3876G2 — Kingdom Fantasy (@KingdomFantasy0) March 6, 2025

Niños hipnotizados y un plan siniestro

Mientras en la isla el caos gobernaba, los pequeños de la escuela fueron hipnotizados y arrastrados hacia la playa por obra de Gunko y las flechas de Killingham. El capítulo reveló, además, que Kiba no es un simple maestro: en realidad, es un exmiembro de los temidos piratas de la tribu guerrera gigante, lo que generó diversas especulaciones sobre su pasado.

Una teoría que sacude al fandom de One Pice

Para los fans, una teoría que no ha pasado desapercibida fue la relación entre el temor de los niños y la figura de Nika, que podría revelar que el Gobierno Mundial podría estar utilizando el miedo como arma para debilitar la leyenda que se ha formado en torno a Luffy, además de la relación que podrían tener los Caballeros Sagrados con el Gobierno Mundial.

El destino de Luffy y su tripulación

En el capítulo 1142 del manga de One Piece también fortalece la idea de que el destino de Luffy podría no ser tan glorioso como los fans esperan, si es que Nika comienza a ser percibida como un símbolo de miedo más que de libertad, lo que podría debilitar el camino del futuro Rey de los Piratas