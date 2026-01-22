¡CONFIRMADO! Regresa el Ouran High School Host Club por su 20 aniversario

Sin duda, el harem invertido más encantador del anime está de regreso y los corazones otaku no podrían latir más fuerte. En el marco de su segundo aniversario, Ouran High School Host Club volvió a colocarse en tendencia luego de que se confirmara oficialmente un nuevo proyecto animado. La noticia cayó como pétalos de sakura en primavera: suave, inesperada y profundamente romántica.

Aunque todavía no se han revelado detalles concretos sobre de qué tratará esta nueva animación o en qué punto de la historia se desarrollará, el simple anuncio fue suficiente para encender el hype en redes sociales. Ver nuevamente a Tamaki Suoh, Haruhi Fujioka y al resto de los excéntricos miembros del club más elegante de la Academia Ouran es un sueño que muchos fans llevaban años esperando.

"Ouran High School Host Club" TV Anime 20th Anniversary Project Officially Started!



More Info will be revealed soon on the new Account @/ouran_20th



Image © Bisco Hatori, Hakusensha, VAP, NTV, BONES pic.twitter.com/uxRTufoeZ6 — Manga Mogura RE (Anime & Manga News) (@MangaMoguraRE) January 21, 2026

El regreso que los otakus llevaban años esperando

La emoción creció aún más con la creación de una cuenta oficial en X, dedicada exclusivamente a la difusión de este nuevo proyecto. Cada publicación, cada imagen y cada mensaje ha sido analizado con lupa por la comunidad, que no deja de teorizar sobre lo que vendrá. ¿Remake? ¿Continuación? ¿Película especial? Las posibilidades son tantas como las rosas que Tamaki lanza en cada escena.

Ouran High School Host Club no es solo una comedia romántica; es una carta de amor al shojo, a los personajes entrañables y a las historias que nos enseñan que el amor puede ser tan absurdo como sincero. Por eso, su regreso representa mucho más que nostalgia: es la promesa de volver a reír, suspirar y enamorarnos.

El final que el anime nos debe

Uno de los puntos que más entusiasma a los fans es la posibilidad de que esta nueva animación adapte el final completo del manga. Y es que, a diferencia del anime, el manga sí nos regaló una conclusión definitiva, donde Haruhi y Tamaki no solo consolidan su amor, sino que incluso se casan y forman una familia.

Ver ese desenlace animado es, para muchos, una deuda pendiente. Por ahora, solo queda esperar y confiar en que este nuevo proyecto haga justicia a una de las historias más queridas del anime romántico. Mientras tanto, los otakus ya tienen el corazón listo para volver al Host Club.