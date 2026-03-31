¿Libra batalla con la muerte? Reportan al creador del manga ‘Hajime No Ippo’ hospitalizado, esto se sabe:

Este lunes comenzó a circular en redes un comunicado que informaba que la leyenda del manga, George Morikawa había sido internado de emergencia, aunque han habido fanáticos que especulan que este comunicado habría llegado días después de que él entrara al quirófano.

Este anuncio ha generado gran desconcierto dentro de sus seguidores pues hace unas semanas el mangaka también fuera internado de emergencia pues a sus 66 años de edad y tras su historial clínico pronto se esperan mayores actualizaciones sobre este.

¿Por qué fue hospitalizado George Morikawa?

De acuerdo con la información que comenzó a circular en redes sociales, Morikawa habría llegado a la sala de emergencias debido a una operación en el abdomen, aunque no compartió mayor información sobre a qué tipo de malestar enfrentaba.

A través de sus redes sociales, el mangaka compartió lo siguiente:

“Muchísimas gracias por todo el ánimo. Es la primera vez que me operan del abdomen, así que siento un poco de presión. Para relajarme, he colocado un pequeño altar sintoísta en mi habitación del hospital. Espero que me traiga bendiciones”.

¿Quién es George Morikawa?

George Morikawa es uno de los mangakas más queridos de todo el mundo, sobre todo por su gran obra: Hajime no Ippo, una de las obras spokon (sobre deportes) más reconocidas en todo el mundo donde hemos seguido desde hace casi 4 décadas la historia de Ippo Makunouchi.

Con más de 140 volúmenes publicados Hajime no Ippo es uno de los mangas más valorados en todo el mundo, donde hemos visto esta historia de boxeo llegar a cada rincón del planeta, el cuál se encontraría en fases finales debido a la edad de Morikawa, quien pronto podría poner fin a esta etapa.

Ante su estado de salud actual se ha especulado sobre si su carrera como mangaka continuará pues Hajime no Ippo estaría llegando a su fin antes de que termine la década.

