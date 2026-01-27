¡Yo quiero ir! Revelan las PRIMERAS IMÁGENES de cómo luce el PokePark Kanto previo a su gran apertura

Como ya te habíamos informado hace unos meses, estamos a nada de la inauguración del PokePark Kanto , uno de los destinos al que todo fanático de Pokemón quisiera ir al menos una vez en la vida y previo a su apertura en Tokio este próximo jueves 05 de febrero se han revelado las primeras imágenes de sus interiores y sí… Luce como en nuestros sueños.

Anunciado como una de las atracciones más esperadas de todo el fandom de estas icónicas criaturas, este parque Pokémon ofrecerá a los seguidores de esta historia una experiencia bastante inmersiva llena de una gran cantidad de especies y tipos de pokemons distintos, haciéndolo un lugar sin igual.

|@famitsu

¿Qué habrá en el PokePark Kanto?

Es importante que sepas que este parque temático estará dividido en dos zonas que ofrecerán experiencias totalmente distintas pues por un lado tendremos el Bosque Pokémon y por otro el Pueblo Zedge.

El Bosque Pokémon es una ruta natural de 500 metros donde los visitantes pueden explorar y descubrir más de 600 estatuas de Pokémon en un paisaje digno del anime, donde podremos ver a algunos de nuestros personajes favoritos.

|@famitsu (X)

Por otro lado, el Pueblo Sedge es un centro de actividades que incluye atracciones como el carrusel Vee Vee Voyage y el juego mecánico Pika Pika Paradise, además de que contará con un Centro Pokémon interactivo donde se puede "curar" a las criaturas, una tienda de artículos exclusivos para entrenadores y un gimnasio temático.

Además, dentro de este espacio se llevarán a cabo desfiles de temporada como el Pikachu and Eevee Bubble Carnival con espectáculos de burbujas, música y más sorpresas.

|@famitsu

¿Cómo es el PokePark Kanto?

En las últimas horas, diversos creadores de contenido y demás figuras reconocidas dentro de este universo lograron tener un acceso previo al PokePark Kanto antes de su apertura el público en general y han podido compartir en sus redes un primer vistazo del cómo es que este espacio único luce y la verdad es que no podemos con las ganas de visitarlo YA.

|@Ki1iko (Cuenta de X)

¿Cuánto cuesta entrar al PokePark Kanto?

Los boletos estarán disponibles mediante un sistema de lotería exclusivo para residentes de Japón, con solicitudes abiertas del 21 de diciembre de 2025 al 8 de enero de 2026. Los visitantes internacionales podrán comprar sus entradas, mismas que comenzarán a abrir en los próximos días, dependiendo de tu tipo de entrada.

