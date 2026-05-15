Top 5 animes poco conocidos de 2026 que podrían convertirse en tus favoritos

Para nadie es un secreto que el anime se ha colocado como una de las principales industrias de entretenimiento a nivel mundial, esto gracias a grandes producciones como Kimetsu No Yaiba: Demon Slayer, My Hero Academia o One Piece, pero también existen ciertas joyas que debes ver este 2026.

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En los últimos años, la industria del anime ha vivido un gran auge con grandes estrenos, cierres de temporada y nuevas apuestas, que han ayudado a consagrar a esta industria como una que mueve poco más de 37.698 millones de dólares en gran parte del mundo.

5 animes poco conocidos que debes ver

Hoy en día, existen ciertas joyas ocultas que han comenzado a generar ruido entre los fans del anime,fans del anime, esto no solo por su diseño e ilustración, sino por sus historias y grandes propuestas.

Medalist

Esta joya oculta (dentro del anime spokon de deportes) y superación personal está centrada en el patinaje artístico competitivo. La historia narra la vida de Inori, patinadora de 11 años que se enfrenta a su “avanzada” edad para comenzar en competitivo, retratando temas como la frustración y el autoentendimiento.

Ruri no Houseki

Centrado en la mineralogía, el anime narra la vida de Ruri, estudiante obsesionada con la búsqueda de minerales, quien aprende sobre geología y su valor científico. El anime toca temas como la amistad, la ciencia y la dedicación.

Aru Majo ga Shinu Made

Este es un anime de fantasía que narra las aventuras de Meg, una aprendiz de bruja de 17 años, la cual se enfrenta a una maldición que terminará con su vida en un año y solo la recolección de lágrimas de alegría le ayudará a sobrevivir. El anime explora temas relacionados con la mortalidad, la amistad y las emociones.

Gnosia

Enfocado como thriller psicológico de ciencia ficción basado en un videojuego de deducción social, narra la historia de los tripulantes de una nave especial que debe identificar y criogenizar a los "Gnosia", seres infectados que buscan exterminar a la humanidad, mientras viven en un bucle temporal de mentiras. Dentro de la trama se tocan temas sobre traición, paranoia y ética.

Ninja to Koroshiya

Esta es una comedia romántica de acción y humor negro que sigue las aventuras de Satoko, una ninja fugitiva que se refugia con Konoha Koga, estudiante de preparatoria que secretamente es una asesina a sueldo.

A pesar de que existen grandes opciones que se han consagrado dentro del gusto de los fans, también existen joyas ocultas que debes conocer para enamorarte más de la animación.