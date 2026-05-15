Top 5 animes poco conocidos de 2026 que podrían convertirse en tus favoritos
No todos los mejores animes fueron los más populares este 2025.
Para nadie es un secreto que el anime se ha colocado como una de las principales industrias de entretenimiento a nivel mundial, esto gracias a grandes producciones como Kimetsu No Yaiba: Demon Slayer, My Hero Academia o One Piece, pero también existen ciertas joyas que debes ver este 2026.
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En los últimos años, la industria del anime ha vivido un gran auge con grandes estrenos, cierres de temporada y nuevas apuestas, que han ayudado a consagrar a esta industria como una que mueve poco más de 37.698 millones de dólares en gran parte del mundo.
5 animes poco conocidos que debes ver
Hoy en día, existen ciertas joyas ocultas que han comenzado a generar ruido entre los fans del anime,fans del anime, esto no solo por su diseño e ilustración, sino por sus historias y grandes propuestas.
Medalist
Esta joya oculta (dentro del anime spokon de deportes) y superación personal está centrada en el patinaje artístico competitivo. La historia narra la vida de Inori, patinadora de 11 años que se enfrenta a su “avanzada” edad para comenzar en competitivo, retratando temas como la frustración y el autoentendimiento.
Ruri no Houseki
Centrado en la mineralogía, el anime narra la vida de Ruri, estudiante obsesionada con la búsqueda de minerales, quien aprende sobre geología y su valor científico. El anime toca temas como la amistad, la ciencia y la dedicación.
Aru Majo ga Shinu Made
Este es un anime de fantasía que narra las aventuras de Meg, una aprendiz de bruja de 17 años, la cual se enfrenta a una maldición que terminará con su vida en un año y solo la recolección de lágrimas de alegría le ayudará a sobrevivir. El anime explora temas relacionados con la mortalidad, la amistad y las emociones.
Gnosia
Enfocado como thriller psicológico de ciencia ficción basado en un videojuego de deducción social, narra la historia de los tripulantes de una nave especial que debe identificar y criogenizar a los "Gnosia", seres infectados que buscan exterminar a la humanidad, mientras viven en un bucle temporal de mentiras. Dentro de la trama se tocan temas sobre traición, paranoia y ética.
Ninja to Koroshiya
Esta es una comedia romántica de acción y humor negro que sigue las aventuras de Satoko, una ninja fugitiva que se refugia con Konoha Koga, estudiante de preparatoria que secretamente es una asesina a sueldo.
A pesar de que existen grandes opciones que se han consagrado dentro del gusto de los fans, también existen joyas ocultas que debes conocer para enamorarte más de la animación.