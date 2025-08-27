Los 7 husbandos más aclamados del anime por fans y crítica

No es exclusivo de otakus, sentir algo especial por un personaje. Por años la humanidad ha sentido admiración y fanatismo hacia personajes de la literatura, el cine y la televisión. En Japón varios de ellos se ganan el título de Husbandos y ahora conoceremos a algunos de los favoritos del anime.

Los 7 husbandos más queridos del anime

En la cultura otaku, el término husbando se refiere a esos personajes masculinos de anime que despiertan admiración, cariño y hasta devoción entre los fans. Algunos destacan por su atractivo, otros por su personalidad o la manera en la que inspiran a la audiencia. Aquí te mostramos a los 7 husbandos más aclamados a lo largo de la historia.

1. Levi Ackerman (Shingeki no Kyojin)

El capitán del Cuerpo de Exploración se ganó su lugar gracias a su fuerza, disciplina y aura enigmática. Es un personaje que causa tanta admiración entre sus seguidores que es considerado uno de los personajes más populares de la última década.

2. Gojo Satoru (Jujutsu Kaisen)

Con su poder abrumador y su carisma un tanto juguetón, Gojo rápidamente se convirtió en el favorito de una nueva generación de fans. Su mezcla de misterio y humor lo hace irresistible.

3. Itachi Uchiha (Naruto)

Itachi es uno de los personajes más aclamados por la crítica y amado por los fans. El hermano mayor de Sasuke es un personaje tan trágico como complejo. Su sacrificio lo convirtió en uno de los husbandos más memorables del anime.

Julian "Itachi Uchiha" MLBB X Naruto Skin Splash Art pic.twitter.com/aVNhmYrksa — abyssal_mlbb (@abyssal_mlbb) August 21, 2025

4. Howl (El castillo ambulante)

El mago de Studio Ghibli es un verdadero ícono de la animación. Su diseño elegante y personalidad encantadora lo hacen uno de los husbandos más atemporales.

5. Tamaki Suoh (Ouran High School Host Club)

El príncipe del Host Club, un personaje clásico que brilla por su humor, ternura y sensibilidad. Representa el clásico husbando romántico y muy bien parecido.

https://x.com/dailybishounen/status/1943898626347999563

6. Kyo Sohma (Fruits Basket)

Con su carácter impulsivo, pero con corazón noble, Kyo se ganó a generaciones de espectadores que lo vieron crecer y superar sus miedos en el anime de Fruits Basket.

🎂| Today is the birthday of Kyo Sohma from Fruits Basket, happy birthday!! pic.twitter.com/5N6MXzKx5O — Shoujo Crave (@shoujocrave) January 15, 2025

7. Rengoku Kyojuro (Kimetsu no Yaiba)

El Pilar de la Llama conquistó corazones con su determinación, sonrisa contagiosa y valentía en batalla. Su popularidad se disparó aún más entre la crítica y los fans tras la película Mugen Train.

¿Quién es tu husbando favorito?

