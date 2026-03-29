Tráiler, fecha de estreno y todo lo que tienes que saber de ONE PIECE HEROINES

One Piece se ha convertido en un fenómeno global, siendo un manga con adaptación al anime de los más vendidos y conocidos de la historia. Es reconocido por pertenecer a los “4 grandes” del anime en Japón y en el mundo, junto a shonen como Naruto, Dragon Ball y Bleach. Pero, si bien la historia de la tripulación del Sombrero de Paja aún se encuentra lejos de llegar a su final, se han creado novelas alrededor de los personajes, y en esta ocasión tenemos el anime basado en las novelas tituladas ONE PIECE HEROINES.

En el tráiler podemos ver a una Nami que luce feliz; sin embargo, se ven personajes que pueden ser partícipes de una historia que no conocemos, de la heroína que está en busca del One Piece para ayudar a Luffy a convertirse en el Rey de los Piratas.

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ONE PIECE HEROINES Anime: Watch the brand-new trailer!



“ONE PIECE HEROINES”, an anime highlighting a different kind of story centered on the heroines of ONE PIECE, will be airing in Japan on July 5th, 2026, at 11:15 PM (JST).

Based on the novel series ONE PIECE novel HEROINES,… pic.twitter.com/C2ktVRGlAU — Toei Animation Europe (@ToeiAnimationEU) March 28, 2026

¿Cuándo se estrena el anime ONE PIECE HEROINES?

Este anime prevé su estreno el 5 de julio de 2026, estrenándose primero en Japón para su distribución oficial en el resto del mundo. Contará con la dirección de Haruka Kamatani, quien trabajó en Magical Doremi y ONE PIECE in LOVE; el diseño de personajes estará a cargo de Takashi Kojima, y el guion será de Momoka Toyoda, conocida por ONE PIECE FAN LETTER y ONE PIECE LOG: FISH-MAN ISLAND SAGA. Promete ser un anime que, sin duda, atrapará al público amante de One Piece.

¿De qué trata el anime ONE PIECE HEROINES?

Este anime está basado en la novela con el mismo nombre, publicada inicialmente en la revista ONE PIECE, la cual busca enfatizar la vida de las heroínas de la historia: aquellas que están siempre presentes, sufren y luchan de la mano de los nakamas.

El primer episodio está basado en Nami, y si bien conocemos gran parte de la historia de la joven pirata, la cual sin duda nos cautivó y robó el corazón a más de uno, buscará darle más fuerza a la mujer detrás de la mente maestra.

