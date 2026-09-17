Creadores de ‘Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba’ CONFIRMAN estreno de su siguiente gran película de anime: ¿cuándo se estrena y de qué va a tratar?

La buenas noticias comenzaron a circular entre los fans de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, luego de que Ufotable el estudio detrás de este exitoso anime informara que ya tiene listo su siguiente gran proyecto cinematográfico. Se trata de Witch on the Holy Night, una historia de magia, misterio y fantasía que llegará a los cines.

El estudio responsable de llevara la pantalla grande las aventuras de Tanjiro Kamado y loss demás cazadores de demonios se alista para presentar Witch on the Holy Night, una película que trasladará al anime la novela visual de TYPE-MOON escrita por Kinoko Nasu.

De acuerdo con información difundida, Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment serán las encargadas de distribuir este material internacionalmente donde se incluirá a México. El estreno en cines está programado para el próximo año y posteriormente llegaría a la plataforma de streaming Crunchyroll.

¿Cuándo se estrenará Witch on the Holy Night?

Witch on the Holy Night, también conocida por su título japonés Mahōtsukai no Yoru está programada para estrenarse en Japón el próximo 20 de noviembre. Sin embargo, esta historia llegará a las distintas pantallas del cine a nivel mundial a partir del mes de enero del 2027.

Para los fans mexicanos y otros países de Hispanoamérica, la película llegará a los cines el 28 de enero de 2027. En España, por su parte, el estreno está previsto para el 5 de febrero de 2027. Aunque faltan algunos meses para ver esta nueva producción seguidores de Ufotable han comenzado a mostrar interés por esta historia ya que forma parte del universo creativo de TYPE-MOON, responsable también de franquicias como Fate.

Además, desde meses atrás se habían mostrado materiales y diseños de los protagonistas, aumentando la expectativa alrededor de la adaptación.

¿Qué se sabe de la nueva película?

Witch on the Holy Night adapta la novela visual homónima de 2012, escrita por Kinoko Nasu y desarrollada por TYPE-MOON. A diferencia de Demon Slayer, esta historia se aleja de los cazadores de demonios para adentrarse en un mundo de magia y misterio.

La historia está ambientada a finales de la década de los años 80 y gira alrededor del encuentro de Aoko Aozaki una aprendiz de magia que vive junto a Alice Kuonji, otra joven vinculada al mundo de la magia pero sus vidas cambian cuando conocen a Soujyuro Shizuki, un chico que llega a la ciudad procedente del campo.

Aunque podría creerse que Ufotable se ha enfocado en nuevos proyectos ha indicado que continúa trabajando en las siguientes entregas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle.