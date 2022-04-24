En Platinum de Azteca 7 tenemos TODO, ¡estos son los estrenos!
Todo lo que siempre quisiste ver está en Platinum de Azteca 7, así que no te puedes perder nuestros estrenos este 2022. ¡Esta es la cartelera completa! 🎬🤩
¡Si ya saben como soy y todavía me piden más estrenos! Pues sus deseos se han hecho realidad, porque ustedes lo pidieron y a mí me encanta consentirlos, aquí tienen el Platinum de Azteca 7 en otro nivel, pues tenemos TODO.
¡Así es! Siempre nos caracterizamos por llevarte lo mejor del cine hasta tu hogar, pero esta vez me volé la barda y si crees que lo has visto todo en el Platinum de Azteca 7, te invito a que respires hondo y descubras la cartelera completa de estrenos que se vienen para el resto de este 2022, va a ser épico.
El Platinum de Azteca 7 está en otro nivel
Más emociones, más drama, más acción, más diversión para toda la familia, superhéroes, los personajes más icónicos del cine y lo mejor de Hollywood te lo llevaré hasta tu casa en el Platinum de Azteca 7.
¡Aquí está todo lo que buscas, en un solo lugar: el Platinum de Azteca 7! Este es el listado completo de estrenos que tendremos para el resto del año y no te puedes perder.
Lista completa de estrenos Platinum de Azteca 7 para este 2022
-WiFi Ralph
-Capitana Marvel
-Dumbo
-Battle Angel
-Mujer Maravilla
-Toy Story 4
-Mi Villano Favorito 3
-Aquaman
-Godzilla
-X-Men: Dark Phoenix
-El Grinch
-Rey León
-Liga de la Justicia
-Aladdín
En Platinum de Azteca 7 tenemos todo, ¡sí, TODO! Así que ve preparándote porque no podrás poner ningún pretexto e invita a quien tú quieras a disfrutar de los estrenos más emocionantes.
Porque el plan perfecto sí existe y el lugar será en tu casa, que podrás convertirla en una auténtica sala de cine. Yo pongo la peli y tú pasa la voz con tu familia, amigos, novia (o), ligue, o como le quieras llamar, para que juntos disfruten del Platinum de Azteca 7 que nadie podrá igualar jamás y bien lo sabes.
🎬 ¡Espéralo... Próximamente por Azteca 7, el canal correcto para ver las mejores películas y los estrenos más impactantes! 😍