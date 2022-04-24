En Platinum de Azteca 7 tenemos TODO, ¡estos son los estrenos!

¡Si ya saben como soy y todavía me piden más estrenos! Pues sus deseos se han hecho realidad, porque ustedes lo pidieron y a mí me encanta consentirlos, aquí tienen el Platinum de Azteca 7 en otro nivel, pues tenemos TODO.

¡Así es! Siempre nos caracterizamos por llevarte lo mejor del cine hasta tu hogar, pero esta vez me volé la barda y si crees que lo has visto todo en el Platinum de Azteca 7, te invito a que respires hondo y descubras la cartelera completa de estrenos que se vienen para el resto de este 2022, va a ser épico.

El Platinum de Azteca 7 está en otro nivel

Más emociones, más drama, más acción, más diversión para toda la familia, superhéroes, los personajes más icónicos del cine y lo mejor de Hollywood te lo llevaré hasta tu casa en el Platinum de Azteca 7.

¡Aquí está todo lo que buscas, en un solo lugar: el Platinum de Azteca 7! Este es el listado completo de estrenos que tendremos para el resto del año y no te puedes perder.

Lista completa de estrenos Platinum de Azteca 7 para este 2022

-WiFi Ralph

-Capitana Marvel

-Dumbo

-Battle Angel

-Mujer Maravilla

-Toy Story 4

-Mi Villano Favorito 3

-Aquaman

-Godzilla

-X-Men: Dark Phoenix

-El Grinch

-Rey León

-Liga de la Justicia

-Aladdín

En Platinum de Azteca 7 tenemos todo, ¡sí, TODO! Así que ve preparándote porque no podrás poner ningún pretexto e invita a quien tú quieras a disfrutar de los estrenos más emocionantes.

Porque el plan perfecto sí existe y el lugar será en tu casa, que podrás convertirla en una auténtica sala de cine. Yo pongo la peli y tú pasa la voz con tu familia, amigos, novia (o), ligue, o como le quieras llamar, para que juntos disfruten del Platinum de Azteca 7 que nadie podrá igualar jamás y bien lo sabes.



🎬 ¡Espéralo... Próximamente por Azteca 7, el canal correcto para ver las mejores películas y los estrenos más impactantes! 😍