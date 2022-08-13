La verdad sobre el origen de Alita.

Este fin de semana llega a la pantalla de Azteca 7 “Alita: La Última Guerrera” pero, ¿conoces el origen de esta increíble historia? ¡Aquí te lo cuento TODO!

Alita: La Última Guerrera, llegó a cines en 2019 bajo la dirección de Robert Rodríguez y teniendo en la producción a James Cameron, quien pretendía trabajar esta cinta desde los 90 pero al darle prioridad a Titanic la historia de Alita solo se fue postergando.

Sin embargo, antes de que la historia de la última guerrera se diversificara gracias al alcance del cine, Alita era conocida por el nombre de Gally, y el genio creador de este gran personaje es Yukito Kishiro, el mangaka (palabra japonesa para referirse a escritores de historietas) fue quien trajo al mundo el manga Gunnm en 1990, en el cual presenta la historia futurista cyberpunk de Gally, una aguerrida cyborg que no tiene memoria pero que, sin embargo, conforme se enfrenta a terribles batallas, va recordando su verdadero origen, ¿te suena familiar?

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Yukito Kishiro comenzó a trabajar de forma profesional en plena adolescencia, pero el repunte de su carrera fue con Gunnm, en donde se destaca su agilidad para dibujar todo tipo de elementos mecánicos, una característica que perduró hasta la entrega de la cinta de Robert Rodríguez.

Pero antes de que Gunnm se convirtiera en Alita: La Última Guerrera, una cinta casi de culto, pasó por el mundo del anime en 1993, adaptación que retomó los dos primeros volúmenes del manga, en el cual podemos recorrer el mundo de Ciudad de Hierro, Zalem y, sobre todo, la gran historia entre Hugo y Alita.

Sin duda alguna, Yukito Kishiro fue un precursor de la era cyberpunk japonesa y, entre los tantos manga que tratan de llegar al estrellato, Gunnm fue uno de los afortunados al ganarse el corazón de muchos lectores, algo que Kishiro tiene más que merecido pues dedicó 14 años de su vida para desarrollar la historia de Gally/Alita, dando vida a 14 volúmenes de tan apasionante historia.

En definitiva, Alita ha recorrido muchos formatos y todos esperan que la continuación de la famosa cinta de Robert Rodríguez tenga una pronta continuación.

Este fin de semana no olvides sintonizar el canal correcto para ver Alita: La Última Guerrera, solo por Azteca 7.