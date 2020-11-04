Asgardianos presentes, su tierra los necesita. Demuéstranos que llevas sangre Asgardiana y posiblemente seas heredero al trono.

Buscamos a los hijos de Odín en la tierra…

Demuestra que eres un asgardiano contestando correctamente el quiz que Heimdall tiene para ti, y cruza el Bifrost.

Este domingo 15 de noviembre durante nuestro estreno Platinum Thor 3: Ragnarok, escanea el código QR que aparecerá en pantalla para que puedas acceder al quiz,prueba que sabes todo sobre el dios del trueno y podrás llevarte una sorpresa enviada desde Asgard.

Asgard es uno de los Nueve Mundos, y es justamente el que se dedicaba a mediar la paz entre el resto de los planetas. Sin embargo hay una profecía que terminó con la tierra de Thor como se conoció; Ragnarok es la consumación apocalíptica del fin imperial Asgardiano. El planeta tierra se convirtió en sede del Nuevo Asgard y sus pobladores yacen en Tonsberg, un pueblo Noruego.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de cualquier parte de la Ciudad de México y Zona Metropolitana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

En caso de que un menor de edad quiera participar, deberá estar acompañado de un mayor (18 años).

1. MÉCANICA

a) El 15 de noviembre de 2020 durante la transmisión de Thor 3: Ragnarok, los interesados deberán responder este quiz.

b) Es importante utilizar el HT #ThorPlatinum.

2. INCENTIVO

a) Los 7 que resulten ser Superfan 7 podrán obtener un gran regalo.

3. OTRAS CONDICIONES

I. Los participantes deberán seguir las cuentas de Redes Sociales de Azteca 7.

II. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

III. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etcétera.

IV. Azteca 7 se reserva el derecho a modificar las bases sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

V. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

VI. Al responder este quiz, el interesado acepta y reconoce que la información enviada podrá ser utilizada por TV AZTECA y/o cualquier tercero que ésta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine haciéndose responsable de todos los derechos que la misma genere.

VII. Puedes consultar nuestro aviso de privacidad aquí: www.tvazteca.com/politicas.html