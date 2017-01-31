Conoce la verdadera historia detrás de “Bajo la misma estrella”

¿Alguna vez imaginaste que tu vida podría verse amenazada por una enfermedad terminal? Si viste "Bajo la misma estrella", probablemente te hayas sensibilizado con la historia.

La película nos muestra la relación amorosa entre Hazel y Augustus, quienes día con día afrontan juntos los obstáculos que su enfermedad terminal les impone.

Así como en la película, y previamente en el libro de John Green, existió una historia similar, envuelta por la lucha contra el cáncer.

Se trató de Esther Earl una adolescente que a sus 16 años tuvo que enfrentar el cáncer de tiroides que después se extendería a sus pulmones, y aunque Esther nunca tuvo un romance como el de la protagonista de la película, ella tuvo una gran fuente de inspiración, el mismo John Green a quien conoció en una convención de Harry Potter.

Tras el éxito de la película y el libro, mucha gente siguió de cerca la historia real que dio paso a la ficción. Esther, una joven que nunca dejó de demostrar su amor por su familia y amigos terminaría su lucha contra el cáncer el 25 de Agosto de 2016 rodeada de sus seres queridos.

Después de su muerte, los padres de Esther crearon una fundación llamada "This Star won't go out" con la intención de ayudar a las familias que tienen hijos con cáncer.

Disfruta esta gran historia en "Bajo la misma estrella" el domingo 19 de febrero sólo por Platinum.