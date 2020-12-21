De estrella a leyenda: Conoce la evolución de El Rayo McQueen hasta Cars 3, nuestro estreno Platinum.

Para describir a ‘El Rayo McQueen’ es necesario regresar a la primera entrega de Cars, cuando era un principiante en ascenso y su actitud era egocéntrica; muy confiado de su talento para ganar la Copa Pistón, sin ayuda de un gran equipo o algún entrenador. Un exceso de confianza que termina por alejarlo de tener amistades verdaderas. A pesar de ello, tuvo que reconocer que le hacía falta pulir algunas de sus habilidades dentro de la pista, las cuales fueron mejorando conforme el trabajo en equipo se hacía presente, en particular, su mancuerna con el ex corredor, Doc Hudson. En Cars 3, los papeles se invierten y Jackson Storm es el novato del que todos hablan.

Cars 3 es nuestro estreno Platinum, sintoniza la señal de Azteca 7 este domingo 27 de diciembre a las 10 P.M.

Todo cambió cuando pasó tiempo en Radiadores Springs en la Ruta 66, eso le hizo valorar sus virtudes y ver que la competencia es algo más que sólo ganar, ahí conoció el honor. Por si fuera poco, encontró una familia que también se involucró como su equipo de trabajo con Rust-eze. En cuanto a su aspecto físico y construcción, se dice que está basado en los vehículos de Chevrolet Corvette de NASCAR, además su diseño también está inspirado en el Mazda Miata y Dodge Viper. El color rojo ha sido su piel estelar, en algunas ocasiones más intensa, incluso más oscura, en otras ha aparecido con un acabado en glitter, además de su insignia popular, los rayos. El número 95 es con el que corre y es una referencia directa para la casa Pixar, la cual lanzó su primera película en 1995 (Toy Story).

El nombre de ‘McQueen’ siempre es referenciado como homenaje al actor y piloto Steve McQueen, pero en realidad es un tributo a un animador digital de Pixar, cuyo nombre es Gleen McQueen. Para su imagen en la primera película y la construcción de su personaje, el animador John Lasseter tuvo acercamiento con los diseñadores de General Motors, tomando inspiración de autos como el GT40 hasta el Chargers, así obtuvieron el resultado final de ‘El Rayo’.

“Para los otros autos competidores, observamos cómo se conducen los autos de carrera. Para McQueen, miramos a los surfistas y practicantes de snowboard, también a Michael Jordan. Analizamos a grandes atletas y la belleza de cómo se mueven. Ves a Jordan en su apogeo contra todos los demás jugadores y está jugando completamente diferente. Queríamos tener ese mismo tipo de sentimiento, para que cuando hablen de 'la sensación del novato', veas que es realmente talentoso ". - James Ford Murphy, director de animación de Cars.

Si algo caracteriza a Cars 3 es su minucioso trabajo de animación, en el cual colabora un equipo grande de animadores, diseñadores y expertos en el área a desarrollar; en este caso, la industria automotriz. El supervisor de personajes Michael Comet, quien se unió a Pixar en 2006, explicó que después de que se aprueban los diseños iniciales, se hacen modelos de arcilla para todos los personajes principales, dando a los artistas la oportunidad práctica de modificar y perfeccionar los diseños en el mundo real. "La arcilla es realmente la primera versión de él (el personaje) en 3D", dice. "Con los personajes, por lo general, intentamos introducirlos en la computadora lo antes posible, pero definitivamente tenemos que esperar la aprobación del director de los diseños básicos".

El equipo de producción del director Brian Fee, se centró principalmente en los corredores de NASCAR. Incluso hablaron con un psicoanalista deportivo que les explicó que muchos de estos conductores no pueden imaginarse haciendo otra cosa. Una idea que resonó en el equipo. Mike Rich, reconocido guionista, dijo que los novatos son una "especie de historia interminable en los deportes", y comparó a McQueen con Wayne Gretzky y Misty May-Treanor, así como con muchos otros.

