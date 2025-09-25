¿BTS tiene un cameo en Eternos? Así aparecen los idols en la película

Eternos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) quizás sea una de las películas peores calificadas por los críticos, pues cuenta con el 47 por ciento de aprobación, según datos de Rotten Tomatoes, sin embargo, algunas fans del K-pop adoran dicha cinta debido a la colaboración de BTS.

La boy band surcoreana forma parte de la banda sonora de la cinta con el tema ‘Friends’, interpretada por Jimin y V. También participan canciones de Pink Floyd, Lizzo, Black Joe Lewis & The Honeybears, The Dap-Kings, entre otros.

¿Dónde ver Eternos de Marvel sin gastar un solo peso?

La cinta protagonizada por Salma Hayek, Angelina Jolie y Harry Styles se estrenará a Azteca 7 el próximo domingo 28 de septiembre, sin embargo, no será la única película que podrán disfrutar los fans del cine de superhéroes en esa fecha, pues también se transmitirán Iron Man y Avengers, películas que marcaron un antes y un después en la franquicia, la primera por darle inicio al UCM y la segunda por ser el primer crossover de superhéroes en el cine.

Los Eternos son ‘super-humanos’ que tienen extraordinarios poderes, son casi inmortales y fueron creados por unos seres cósmicos denominados los Celestiales. La misión de este grupo se entra en salvar a la Tierra de los Deviants, que sólo se dedican a destruir y generar caos a su paso.

Si formas parte del ARMY y tienes poco tiempo para ver la película completa, la canción de BTS se puede escuchar en la escena de avión en la que participa Kingo, mientras se encuentra filmando su día a día de manera cómica.

Esto recaudó Eternos de Marvel tras su primer fin de semana

Pese a todo pronóstico, los fans le dieron un cálido recibimiento a Eternos, pues, según cifras de Disney, la cinta recaudó 71 millones de dólares en Estados Unidos durante el fin de semana de su estreno, lo que la posicionó como el cuarto debut más alto de la pandemia por Covid-19.

