10 Datos curiosos de Capitán América: el soldado de invierno.

Capitán América es uno de los superhéroes favoritos de chicos y grandes, sin duda alguna Capitán América: el soldado de invierno fue una de las mejores películas de este personaje emblemático de Marvel, por eso en Platinum les presentamos 10 datos curiosos de esta entrega.

1. Las escenas de la nave Lumerian star se filmaron en el Sea Lauch Commander, anclado en Long Beach, California.

2. Chris Evans entrenó parkour, jiu jitsu, boxeo y kárate para las escenas de acción.

3. La primera escena de pelea que se filmó fue la del ascensor, debido a que el espacio era muy reducido, permitieron que Evans utilizará sus manos y pies para probar las técnicas de luchas.

4. El traje de Steve fue hecho de fibra kevlar para que se pudiera mover fácilmente. 5. Armin Zola regresó en una computadora como inteligencia artificial. 6. En la lápida de Nick Fury escribieron esta famosa frase de Jules (Tiempos Violentos) mismo personaje que interpretó Samuel L. Jackson "El camino del hombre correcto". 7. Robert Redford participó en la película a sus 78 años porque sus hijos son fanáticos de Marvel. 8. Ed Brubaker es el autor de la serie original de cómics, por eso el equipo de producción lo invitó a participar en la película en la escena en la que se realiza el lavado cerebral a El Soldado De Invierno.

9. El agente Sitwell habla sobre el interrogatorio hecho por Falcon, el Capitán y Black Widow en el que revela los planes de HyDRA, en este mencionan al famoso Doctor Strange, uno de los personajes más famosos de Marvel.

10. Stan Lee, el creador de los cómics, participa como un guardia de seguridad en el Smithsonian que está a punto de buscar un nuevo trabajo.