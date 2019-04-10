¡Angry Birds llega a la pantalla de Azteca 7! No te la pierdas este 28 de Abril en nuestro estreno Platinum.

Llega a la pantalla de Azteca 7, nuestro estreno Platinum basado en un videojuego, ¡Angry Birds! La historia se desarrolla en una isla poblada por aves felices que no vuelan.

angry birds

En este paraíso, Red, un pájaro con muy mal genio, el veloz Chuck y el volátil Bomb nunca han terminado de encajar. Pero cuando llegan a la isla unos misteriosos cerdos verdes, serán estos tres marginados los que averigüen qué traman los extraños visitantes.

No te pierdas nuestro gran estreno Platinum, este 28 de Abril por Azteca 7, tendremos muchas sorpresas para nuestros fans, estén al pendiente de nuestras redes sociales.