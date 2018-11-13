¡Conoce más sobre Stan Lee, el hombre que encontró al héroe que llevamos dentro!

Stan Lee fue un virtuoso, un genio que transformó el rumbo de la industria de los cómics, te presentamos aquí algunas de las curiosidades sobre su vida y obra.

1. Su sueño era ser escritor.

Él buscaba convertirse en un gran escritor, inició haciendo de todo tipo de relatos, sin embargo, en algún momento llegó a Timely Cómics, ahí tuvo su primera participación en una historieta, se trató del Captain America #3 en el año de 1941.

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2. Se enlistó para estar en la Segunda Guerra Mundial.

Como muchos jóvenes, Stan Lee se enlistó en el ejército, sus funciones eran principalmente:

Crear slogans para el ejército.

Contribuir a la producción de películas de entrenamiento.

Y algunos cómics para entretener a los soldados.

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3. Héroes de verdad.

Stan Lee se dio cuenta de que los superhéroes necesitaban de un elemento indispensable; La humanidad. Y es que, antes de que este genio tuviera la idea de darles esta atribución, los superhéroes eran algo más cercano a los dioses, y entonces, necesitaban tener problemas un poco más cercanos o interesantes para sus seguidores.

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4. El pilar del universo Marvel.

¡Sí fue un genio, definitivamente su legado es tan enorme como su corazón!

A lo largo de 70 años de carrera en la industria de los cómics, creó:

Más de 60 superhéroes.

179 villanos.

30 razas alienígenas.

15 monstruos.

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5. Casi 30 años como actor.

Ver a Stan Lee en las películas de superhéroes, series, y animaciones se convirtió en uno de nuestros momentos favoritos en más de una ocasión, y es que, se desempeñó como toda clase de personajes secundarios para hacer su aparición especial.

Tan sólo en el cine, hizo cameos para al menos 20 películas.