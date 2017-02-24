¿Cuánto sabes de Capitán América? | Azteca Trends

Capitán América y el soldado de invierno llegará en marzo a la pantalla de azteca 7, por eso queremos que demuestres cuánto sabes sobre Capitán América. ¿Crees ser fan de corazón? Te invitamos a realizar el test y compartas tus resultados con tus amigos para descubrir quién sabe más sobre este superhéroe.

Recuerda que muy pronto podrás disfrutar de Capitán América y el soldado de Invierno en Platinum por Azteca 7.

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