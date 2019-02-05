¿De qué trata ‘Londres Bajo Fuego’? ¡Descubre cómo un sólo hombre puede cambiar el destino de toda una nación!

Una reunión de líderes mundiales se convierte en una enorme trampa para emboscar al presidente de los Estados Unidos, y Mike Banning, es el único hombre que puede cambiar el destino de toda la nación.

Londres Bajo Fuego Platinum

Tras el ataque de un grupo de terroristas, el agente Mike Banning inicia una carrera para proteger al Presidente de Estados Unidos en el territorio de Londres.

Aún con las complicaciones sobre el camino, Mike Banning no da su brazo a torcer y se mantiene en pie de lucha frente a un grupo que lo supera en cantidad y armamento.

'Londres Bajo Fuego', es la continuidad de la historia que inició con'Ataque a la Casa Blanca' y se espera que exista una siguiente historia que nos muestre más sobre la fuerza de Banning.

Gerard Butler es Mike Banning, mientras que, Aaron Eckhart, es el Presidente de Estados Unidos y el legendario Morgan Freeman, es el vicepresidente.

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