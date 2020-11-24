Disney conmemora la vida de Chadwick Boseman con un mural. Se aprecia su traje como Pantera Negra en compañía de un niño.

El 2020 ha sorprendido a todo el mundo y una de sus no gratas noticias, fue el deceso de Chadwick Boseman, mejor conocido como Pantera Negra para el universo Marvel. Al darse a conocer detalles de su muerte debido al cáncer de colon y en su honor, la casa Disney decidió rendirle tributo con un mural en un parque californiano. Era muy conocido por ser altruista para diferentes causas, una de esas actividades consistía en visitar hospitales de niños con cáncer.

El encargado de hacer el mural de aquel parque, fue el artista Nikkolas Smith, quien argumentó lo siguiente: “Esto es muy especial. Mi tributo al rey Chad ahora puede apreciarse como un mural de Disney. Qué gran momento; mis dos proyectos finales Disney del verano fueron para el hospital de los niños y el campus de los Avengers. T’Challa es una leyenda para millones de niños y no había nadie mejor para ese personaje que Chadwick Boseman. Estoy muy agradecido de poder honrar a Chadwick de esta forma”.

El mural de Boseman fue presentado en Downtown Disney en Anaheim, California. La instalación lleva por nombre “King Chad” y representa a Chadwick mirando a un niño con la máscara icono de Pantera Negra. Ambos se saludan con los brazos cruzados, tal cual lo dicta la película. El niño del mural lleva una bata de hospital para honrar a la fallecida estrella que visitó a niños con cáncer en el campus de St. Jude, mientras trataba de librar una batalla privada contra la enfermedad.

Su camino a la cima de Hollywood comenzó en 2016 gracias a un cameo como T'Challa, un joven príncipe de Wakanda –más tarde rey– y guerrero heroico, en Capitán América: Civil War de Marvel. Dos años después, encabezó el éxito de taquilla Pantera Negra, una cinta que causó un movimiento en todo el mundo cuando la comunidad afroamericana tomaron en serio a su héroe y el saludo "Wakanda Forever" con los brazos cruzados.

Boseman fue diagnosticado en 2016 con cáncer de colon en etapa 3, y durante cuatro años, llegó a la etapa 4 y más tarde se lo reveló a su familia. Aunque nunca habló públicamente sobre su diagnóstico, trabajó en su tratamiento durante gran parte de su carrera cinematográfica.

