Este domingo 23 de diciembre, no te pierdas nuestro estreno Platinum: Intensamente.

Azteca 7 y Platinum, cierran el año con una de las películas más conmovedoras: Intensamente. Producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures, Intensamente se estrenó en el año 2015, recaudó más de 857 millones de dólares a nivel mundial.

El vínculo mexicano en Intensamente|Archivo

En la historia, Riley Anderson, una niña de once años, que debe mudarse con sus padres a San Francisco, cuya mente es manejada por un grupo de cinco emociones: Alegría, Tristeza, Miedo, Desagrado y Furia. Ellos son los que se encargarán de dirigir los comportamientos de la vida de Riley.

No te pierdas Intensamente este domingo 23 de diciembre, por Azteca 7. Recuerda sumarte a la conversación con el hashtag #HoyAndo. ¡Muy atentos porque tendremos muchas sorpresas en nuestras redes sociales!