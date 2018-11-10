Increíble, pero cierto: ¡Deadpool está eternamente enamorado de Serena van der Woodsen de Gossip Girl!

Sabías que el protagonista de Deadpool se llama Ryan Reynolds y que está casado con la famosísima Serena van der Woodsen (Blake Lively). Así es, Deadpool tiene una relación con Blake Lively desde el 2012, ¡ya es papá por segunda vez! ; Nuestro Deadpool no tiene malos gustos, eso al menos en las mujeres por que si se trata de comida, al parecer las chimichangas son su perdición.

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Ryan Reynolds tuvo si primer participación como Deadpool en X-Men Origins: Wolverine (2009), protagonizado por Hugh Jackman en el papel de Wolverine. Finalmente fue hasta el 2016 que interpretó al personaje de Wade Wilson, para dar vida a Deadpool.

No te pierdas Deadpool este 25 de noviembre, súmate a la conversación utilizando el hashtag #MeVale. ¡Habrán muchas sopresas por Azteca 7!