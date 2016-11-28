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Platinum: Monsters University - Estreno 18 de diciembre 7:30 pm

Platinum

Disney lanza nuevo tráiler de Monsters University

Escrito por: Azteca 7

Horario: 18 de diciembre 7:30 pm

Canal: Azteca 7

    

Disney lanza nuevo tráiler de Monsters University

      

Sinopsis:

  

Mike Wazowski (Billy Crystal) y James P. Sullivan (John Goodman) son amigos inseparables, pero no fue siempre así. Cuando se conocieron en la Universidad, no se podían soportar, pero acabaron superando sus diferencias y se convirtieron en los mejores amigos. Precuela de la exitosa "Monsters, Inc."

Ficha Técnica:

    

Título original: Monsters University

Año: 2013

Duración: 96 min.

País: Estados Unidos

Director: Dan Scanlon

Guión: Robert L. Baird, Daniel Gerson, Dan Scanlon (Personajes: Andrew Stanton, Pete Docter)

Música: Randy Newman

Género: Animación. Fantástico. Comedia

        

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