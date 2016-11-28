Platinum: Monsters University - Estreno 18 de diciembre 7:30 pm
Platinum
Horario: 18 de diciembre 7:30 pm
Canal: Azteca 7
Sinopsis:
Mike Wazowski (Billy Crystal) y James P. Sullivan (John Goodman) son amigos inseparables, pero no fue siempre así. Cuando se conocieron en la Universidad, no se podían soportar, pero acabaron superando sus diferencias y se convirtieron en los mejores amigos. Precuela de la exitosa "Monsters, Inc."
Ficha Técnica:
Título original: Monsters University
Año: 2013
Duración: 96 min.
País: Estados Unidos
Director: Dan Scanlon
Guión: Robert L. Baird, Daniel Gerson, Dan Scanlon (Personajes: Andrew Stanton, Pete Docter)
Música: Randy Newman
Género: Animación. Fantástico. Comedia