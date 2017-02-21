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Próximamente ‘Capitán América Y El Soldado del Invierno’ en Platinum

Disfruta el tráiler oficial de ‘Capitán América Y El Soldado del Invierno’

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Escrito por: Azteca 7

El próximo estreno Platinum, está dedicado para los amantes de los superhéroes, podrán disfrutar de ¨Capitán América Y El Soldado del Invierno¨ por Azteca 7.

 

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¨Capitán América Y El Soldado del Invierno¨ cuenta con las actuaciones de Steve Rogers (Capitán América) Samuel L. Jackson (Nick Fury), Scarlett Johansson (Viuda Negra), Robert Redford, entre otros, bajo la dirección de Anthony Russo y Joe Russo. La película está basada en el cómic de Marvel. 

  

Ya lo saben próximamente podrán disfrutar de ¨Capitán América Y El Soldado del Invierno¨ en Platinum, sólo por Azteca7.