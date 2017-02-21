Próximamente ‘Capitán América Y El Soldado del Invierno’ en Platinum
Disfruta el tráiler oficial de ‘Capitán América Y El Soldado del Invierno’
El próximo estreno Platinum, está dedicado para los amantes de los superhéroes, podrán disfrutar de ¨Capitán América Y El Soldado del Invierno¨ por Azteca 7.
¨Capitán América Y El Soldado del Invierno¨ cuenta con las actuaciones de Steve Rogers (Capitán América) Samuel L. Jackson (Nick Fury), Scarlett Johansson (Viuda Negra), Robert Redford, entre otros, bajo la dirección de Anthony Russo y Joe Russo. La película está basada en el cómic de Marvel.
Ya lo saben próximamente podrán disfrutar de ¨Capitán América Y El Soldado del Invierno¨ en Platinum, sólo por Azteca7.