¿Qué ha sido de los actores de ‘Bajo la misma estrella?

Bajo la misma estrella fue una historia que impactó a la juventud por el doloroso tema del cáncer en adolescentes, pero sin duda fue la historia de amor lo que atrapó a toda una generación.

Seguramente lo que ya sabías era que después de esta romántica historia, los protagonistas Ansel Elgort y Shailene Woodley, participaron en la película Divergente, ahora como hermanos; ambos transformaron la química del amor en química fraternal.

Lo que no sabías era que Elgort además de actor es cantante y ha hecho sus intentos en el mundo de la música; justo hace unos días lanzó en su cuenta de Instagram una probadita de su nuevo sigle Thief , una melodía romántica que nos hace pensar que intentará llegar a su público a través del amor.

Shailene por su parte siguió con la saga Divergente y en 2016 compartió créditos con Joseph Gordon Levitt en la película Snowden.

Esperemos más canciones de este talentoso actor y músico y más películas de Shailene y por lo pronto disfruta de sus grandes actuaciónes en Bajo la misma estrella este domingo 19 de febrero en Platinum por Azteca 7.

Te dejamos una pequeña muestra de su nuevo material: