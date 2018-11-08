¡Su sentido del humor es muy pero muy retorcido! Así es Deadpool, nuestro estreno Platinum.

Nuestro próximo estreno Platinum viene muy irreverente y con un retorcido sentido del humor; así es Deadpool, película que estrenaremos el próximo domingo 25 de noviembre, por Azteca 7.

dead pool

Basado en el anti-héroe menos convencional de Marvel, Deadpool narra el origen de un ex-operativo de las fuerzas especiales llamado Wade Wilson, reconvertido a mercenario, y que tras ser sometido a un cruel experimento adquiere poderes de curación rápida.

Armado con sus nuevas habilidades y un oscuro y retorcido sentido del humor, Deadpool intentará dar caza al hombre que casi destruye su vida.

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Este 25 de noviembre tienes una cita por Azteca 7, recuerda usar el hashtag #MeVale, ¡habrá muchas sorpresas!