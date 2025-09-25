Eros: quién es el personaje de Harry Styles en Eternos del UCM

Harry Styles ha demostrado que no sólo es un gran cantante, sino también ser un actor versátil, pues ha participado en cintas aclamadas por la crítica, como lo es Dunkerque, de Christopher Nolan, pero, también en títulos más amigables como Eternos de Marvel, la cual hará su debut en televisión abierta en los próximos días.

En Eternos, el intérprete de Watermelon Sugar ocupó el papel de Eros, también es conocido como Starfox, y en los cómics forma parte de Los Vengadores. Como parte de la narrativa canónica se menciona que comparte una porción del cerebro de Thanos, por lo tanto, si muriera, podría usarla la contraparte. Entre las habilidades que pose Eros se encuentra la capacidad de causar euforia y sensaciones de paz.

Su primera aparición en los comics de Marvel data de1973, en ‘Iron Man #55′. Nació en Titán, y es el hijo menor de los Eternos A’Lars y Sui-San. Se le considera un poco despreocupado; le gustan la diversión y las chicas, por lo cual podría ser catalogado de ‘mujeriego’.

¿Cuándo se estrena Eternos de Marvel en televisión abierta?

La cinta protagonizada por Salma Hayek, Angelina Jolie y Harry Styles se estrenará a Azteca 7 el próximo domingo 28 de septiembre, sin embargo, no será la única película que podrán disfrutar los fans del cine de superhéroes en esa fecha, pues también se transmitirán Iron Man 2 y Avengers, películas que marcaron un antes y un después en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), principalmente la segunda, ya que se trato del primer crossover de superhéroes en el cine.

¿Quiénes son los Eternos?

Los Eternos son ‘super-humanos’ que tienen extraordinarios poderes, son casi inmortales y fueron creados por unos seres cósmicos denominados los Celestiales. La misión de este grupo se entra en salvar a la Tierra de los Deviants, que sólo se dedican a destruir y generar caos a su paso.

